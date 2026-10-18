התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה בשעות הקרובות"

( אילוסטרציה AI )

החל מהשעה שמונה עשרה בערב ועד לשעה עשר בבוקר, הוכרזה על ידי השירות המטאורולוגי אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה לאורך הים התיכון. על פי נתוני מצב הים, הים מוגדר כגלי כאשר גובה הגל הסיגניפיקנטי נח בטווח שבין שבעים ל-מאה ועשרה סנטימטרים, זאת במגמת ירידה הדרגתית, כאשר קיים חשש כי ההשפעות ימשיכו גם לאחר פקיעת תוקף האזהרה ובמידת הצורך תצא התייחסות נוספת.

בשל התנאים הללו, השירות המטאורולוגי מזהיר מפני סכנות מוחשיות הכוללות סכנת טביעה ממשית כתוצאה מהגלים הגבוהים, אפשרות לפציעות מחפצים, אבנים או סלעים במים, וכן סחף פוטנציאלי מהאזור הרדוד לעבר המים העמוקים. כמו כן, מזהירים מפני היווצרות זרמים ומערבולות שעלולים לגרום להיסחפות ללב ים, גלים נשברים המשנים כיוון, וסיכונים הנובעים מרוחות חזקות או מזרחיות העלולות להגביר את הסחף.

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לאור זאת, המתרחצים והציבור נקראים לנקוט משנה זהירות, לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהישמע בקפידה להוראות המצילים והפקחים בשטח. ההנחיות החד-משמעיות מטעם הגורמים המוסמכים מורות להיכנס למים אך ורק באזורים המותרים והמסומנים לרחצה בלבד, להימנע לחלוטין מעמידה על מזחים ושוברי גלים, ולהתרחק משחייה בקרבתם בשל סכנת הזרמים החזקים האופייניים לאזורים אלו.