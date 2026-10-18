אמנות נושמת: תערוכה חדשה ברמת הנדיב

תערוכת הפיסול החדשה "תערוכה בשיחים" מפגישה בין עבודותיהם של חמישה אמנים לבין המרחב החי והנושם של גני רמת הנדיב בזכרון יעקב. התערוכה בוחנת את היחסים המורכבים שבין טבע ליצירה אנושית: בחומרים שהאדם מחלץ מהאדמה ומעניק להם צורה, בניסיון לקבע זיכרון בתוך סביבה המשתנה ללא הרף, ובכמיהה לקיים דיאלוג עמוק עם עולם הצומח והחי. זהו הפרק הראשון במהלכה של יוזמה רחבה ומתמשכת להצגת אמנות בשטחי פארק הטבע.

התערוכה מציעה לראות בטבע מרחב פעיל שבו החומר, הצמחייה, האור והזמן ממשיכים לעצב את משמעות היצירות, ומשלבת בין חוויית התבוננות באמנות לבין פלאי הטבע הסובבים אותה – עצים, עננים ופרפרים.

גני רמת הנדיב, שתוכננו על ידי אדריכל הנוף שלמה אורן וינברג, משתרעים על פני כ-70 דונם של צמחייה מעוצבת ומטופחת, ומקיפים את קברם של הברון אדמונד דה רוטשילד ורעייתו אדלאייד בלבלוב מלא יופי ונחמה. בין השבילים המעוצבים לפינות הצמחייה הפראיות משתלבות היצירות "מחסה" של יעקב דורצ'ין, "מרום" של משה רואס ו"מאובן דרך" של עדן בׇּנֶט, לצד עבודותיהם של זוהר גוטסמן ודב פייגין ז"ל שהושאלו במיוחד לתקופת התערוכה.

גני הזיכרון ופארק הטבע ברמת הנדיב, שנפתחו בשנת 1954, משלבים שימור מורשת עם שמירת טבע, מחקר, חינוך ועשייה קהילתית. הפעילות במקום מנציחה את מורשתו של הברון רוטשילד ומקדמת יחסי גומלין מקיימים בין אדם, טבע וסביבה למען הציבור והדורות הבאים.