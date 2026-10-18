בין הבחירות לאיום האיראני: השבועיים הרגישים של ישראל

תשעה ימים לבחירות בישראל ו-15 ימים לבחירות האמצע בארצות הברית מוצאים את המערכות בכוננות, בדריכות ובמוכנות לכל תרחיש.

יחד עם כך גורמי הביטחון השונים הן בארץ הן בארצות הברית והן במדינות נוספות המשתפות מידע מודיעיני לא מצביעים על מידע מודיעיני שמצביע על כך שעשויה להיות תקיפה איראנית כלפי ישראל או בעלות בריתה בימים הקרובים ואולי מעבר לכך.

נוסף לכך אין מידע מודיעיני על כך שישנה ודאות לפעולה כנגד ישראל בתקופת הימים הללו.

נקדים ונאמר. אחרי 7.10 לא לוקחים שום דבר עוד כמובן מאליו ולכן ישנה הערכות בכל החזיתות

כך למשל צהל מוצא עצמו עם שתי אוגדות מלאות בכל אחת משלוש החזיתות הפעילות בניגוד למציאות שהייתה לפני השביעי לעשירי בה הייתה אוגדה אחת בכל אחת מן הנקודות הללו.

כך ברצועת עזה פועלות היום שתי אוגדות 162 בחלק הצפוני ואוגדת עזה 143 בחלקה הדרומי בניגוד לעבר שבה הייתה רק אוגדה אחת.

ביהודה ושומרון פועלות שתי אוגדות הן אוגדת יהודה ושומרון והן אוגדה 98 שלוקחת את הקו מבית לחם דרומה כדי לתגבר ולתת מענה לכל האפשרויות שיכולות להיות ביהודה ושומרון.