הונאה בהיקף של עשרות מיליונים: בכירים בקבוצת כדורגל בליגת העל נעצרו

במהלך החודשים האחרונים מתנהלת במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ להב 433 חקירה סמויה בחשד לעבירות פליליות חמורות הקשורות לקבוצת הכדורגל.

החקירה המשולבת מתנהלת בשת"פ עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים יח' יהלום, ביטוח לאומי ורשות התאגידים- רשמת העמותות.

במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות לפי פק' מס הכנסה, עבירות על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק הגנת השכר, לרבות חשדות לעבירות של אי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים.

על פי הודעת המשטרה, היקפי העבירות: עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד העבירות בוצעו באופן שיטתי ולאורך 4 עונות.

היום, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה עצרו שוטרי היאל"כ 4 חשודים מרכזיים אשר על פי החשד הינם מחוללי העבירות, בוצעו תפיסות של רכבי יוקרה ונדל"ן.

בנוסף בכוונת היחידה לזמן עשרות שחקני כדורגל לחקירה בימים הקרובים. כמו כן , בימים הקרובים עומדת היחידה ורשות המסים לזמן עשרות שחקנים של הקבוצה, בעבר ובהווה, לחקירות בנידון.