חשד לרצח באשקלון: נער בן 17 נדקר למוות באירוע אלימות

זירת הרצח באשקלון ( איחוד הצלה )

נער כבן 17 מת הלילה (ראשון) מפצעיו לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר אשקלון. על פי החשד, הנער ואדם נוסף נפצעו מדקירות במהלך האירוע, שהתרחש ברחוב הרצל בעיר.

צוותי הרפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול ראשוני לפצועים ופינו אותם למרכז הרפואי ברזילי באשקלון. בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של הקטין. המשטרה פתחה בחקירה: חשד לסכסוך פלילי כוחות משטרה שהגיעו לזירה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד החלו באיסוף ראיות וממצאים, לצד סריקות נרחבות בניסיון לאתר את החשודים במעורבות באירוע. על פי ממצאי החקירה הראשוניים, הרקע לאלימות הוא ככל הנראה סכסוך פלילי בין גורמים עברייניים. בשלב זה טרם נמסר על מעצרים.

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צוותי ההצלה: "הענקנו טיפול רפואי ראשוני"

מדוברות איחוד הצלה נמסר כי צוותי הארגון העניקו טיפול רפואי לשני צעירים שנפצעו באירוע אלימות ברחוב הרצל. בהודעה הראשונית של הארגון הוערך גילם של הפצועים בכ-20 ומצבם הוגדר בינוני בעת הפינוי.

החובשים זהבית כהן, סלבה שצקי ואהרון מורי מסרו: "נמסר לנו בזירה כי שני הצעירים (כבני 20) נפצעו באירוע אלימות, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני והם פונו להמשך טיפול בבית חולים כשמצבם מוגדר בינוני, אחד מהם פונה באמבולנס של איחוד הצלה".

בהמשך עדכנה המשטרה כי אחד הפצועים הוא קטין כבן 17, וכי מותו נקבע בבית החולים.

חקירת נסיבות האירוע נמשכת, והמשטרה פועלת לאיתור המעורבים.