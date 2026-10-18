האדמו"ר מגור הכריע להצביע ג' - אבל השמיט את ההוראה הדרמטית

האדמור מגור ( Yonatan Sindel/Flash90 )

התפתחות משמעותית במשבר הפנימי ביהדות התורה: עיתון "המודיע", המזוהה עם חסידות גור, פרסם הבוקר (ראשון) הוראה מפורשת בשם האדמו"ר מגור להצביע לרשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות.

אלא שלצד ההכרעה, דווקא משפט אחד שנעדר מההודעה מעורר שאלות באשר למידת ההתגייסות של החסידות למערכת הבחירות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהודעה שפורסמה בעיתון נכתב: "בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א. כאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחי', להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל. יעזור השי"ת שעי"ז יתרבה כבוד שמים". מדובר בהוראה ברורה לתמוך ביהדות התורה בקלפי, לאחר שבימים האחרונים גברו החששות כי המחלוקות הפנימיות יובילו להימנעות של חלק מחסידי גור מהצבעה. שתי מילים שנעלמו מההוראה אלא שבהשוואה להודעות שפורסמו במערכות בחירות קודמות, בולטת הפעם השמטת הקריאה לחסידים "לפעול ולהפעיל" למען הרשימה. לכאורה מדובר בשינוי ניסוח בלבד, אך במערכת הבחירות החרדית עשויה להיות לכך משמעות מעשית. בעוד שההוראה הנוכחית מתייחסת להצבעתם האישית של החסידים, היא אינה כוללת קריאה מפורשת להתגייס לפעילות שטח, לשכנע מצביעים נוספים או לסייע בהבאתם לקלפיות. ההבדל הזה עשוי להיות משמעותי במיוחד עבור יהדות התורה, הנשענת במערכות הבחירות על מערך פעילים מאורגן של החצרות החסידיות והקהילות החרדיות.

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החשש בגוש נתניהו: יותר מ-30 אלף קולות

ההודעה מגיעה לאחר שבחדשות 12 דווח בשבוע שעבר כי בגוש נתניהו חוששים מתרחיש של "שביתה איטלקית" מצד חסידות גור, שבמסגרתו החסידים לא יתגייסו למאמץ הבחירות כפי שעשו בעבר.

לפי הדיווח של דפנה ליאל, כוחה האלקטורלי של החסידות מוערך ביותר מ-30 אלף קולות, לצד השפעה על קבוצות נוספות.

גורמים בחסידות אישרו כי קיים כעס על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וברקע דווח על פעילות בחירות מצומצמת ועל היעדר התגייסות משמעותית בשטח.

החשש במפלגה אינו נוגע רק לשאלה אם חסידי גור עצמם יגיעו לקלפיות, אלא גם להשפעה האפשרית של היעדר פעילות שטח על מצביעים נוספים.