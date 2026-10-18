מרקו רוביו במסר לישראל: "זה בהחלט לא נראה טוב"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס הלילה (בין שבת לראשון) לדיווחים על אירועי האלימות האחרונים ביהודה ושומרון, והבהיר כי הממשל בוושינגטון מודאג מהתמונות ומהטענות שהגיעו לידיו.

לדבריו, ארצות הברית ממשיכה להעביר לממשלת ישראל מסרים ברורים בדבר הצורך למנוע הסלמה באזור.

בשיחה עם עיתונאים, לפני המראתו לביקור בהודו, אמר רוביו כי הנשיא דונלד טראמפ הבהיר במספר הזדמנויות שאינו מעוניין במשבר ביטחוני נוסף ביהודה ושומרון.

"הנשיא היה ברור מאוד, והוא אמר את זה כמה פעמים", אמר רוביו. "הוא לא רוצה לראות חיכוך או משבר בגדה המערבית. הנשיא לא רוצה לראות התלקחות חדשה".

"זה בהחלט לא נראה טוב"

רוביו נשאל גם על התקריות האחרונות, ובהן הדיווחים על תקיפת צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט", היידי לוין, באזור בנימין.

מזכיר המדינה ציין כי בשלב זה המידע שבידיו מבוסס בעיקר על פרסומים בתקשורת, וכי משרד החוץ האמריקני פנה לשגרירות בישראל כדי לקבל תמונת מצב מפורטת יותר.

"בדקנו את זה עם השגרירות בישראל ואנחנו אמורים לקבל מברק בנושא בהמשך היום או מחר עם כל מה שהם יודעים על זה, אבל זה בהחלט לא נראה טוב, הכול מאוד מטריד", אמר.

לדבריו, הממשל האמריקני עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות ביהודה ושומרון, במיוחד בתקופת מסיק הזיתים, שבמהלכה מתרחשים לעיתים עימותים בין מתיישבים לפלסטינים.