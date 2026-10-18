חשיפת SPIKE MCLU2 לצד מערכות מבצעיות מוכחות. לראשונה בתערוכת AUSA תציג רפאל דגם בגודל מלא של Sky Sonic, מערכת שנועדה להתמודד עם טילים היפרסוניים.

לצידה יוצגו מערכות נוספות ממערך ההגנה האווירית הרב-שכבתי של רפאל: טמי"ר- הטיל המיירט של מערכת ״כיפת ברזל״, ו-Stunner הטיל המיירט של מערכת ״קלע דוד״.

להתמודדות עם כלי טיס בלתי מאוישים תציג רפאל את מערכות הלייזר רב העוצמה Iron Beam ו-Lite Beam המיועד להגנה על כוחות הפועלים בשטח. בנוסף יוצגו המיירטים Hunter Eagle, הפועל בשיטת פגיעה ישירה במטרה, ו-Light Hunter.

במסגרת תצוגת משפחת הספייק, תחשוף רפאל בתחום התקיפה את SPIKE MCLU2 המאפשר לשגר טילי SPIKE LR2 מדויקים ממשגרי TOW שכבר נמצאים בשימושו של צבא ארה״ב, ללא צורך בהחלפת ממשק התותחן. משגרי TOW מותקנים זה עשרות שנים על נגמ״שי Bradley ועל פלטפורמות נוספות. שילוב SPIKE LR2 מעניק יכולת לפגוע במטרות בטווח רחוק ומעבר לקו הראייה, ומחזק את עוצמת האש ואת שרידות הכוחות.

‏SPIKE NLOS יוצג בתצורת MLRPSM (Mobile Long-Range Precision Strike Missile) - מערכת ניידת לתקיפה מדויקת לטווח ארוך על גבי רק"מ. המערכת משולבת גם במסוקי AH-64E Apache של צבא ארה״ב, ושוגרה בהצלחה בתרגיל RIMPAC 2026 באוקיינוס השקט. לצדה יוצג ה- L-SPIKE 4X טיל משוטט מהיר שניתן לשגר ממשגרי SPIKE NLOS המותקנים במסוקים, בכלי שיט ובכלי רכב יבשתיים.

בתחום התמרון היבשתי תציג רפאל דגם בגודל מלא של Samson RWS All-in-One, עמדת נשק נשלטת מרחוק המשלבת תותח 30 מ״מ, משגר כפול לטילי SPIKE LR2 ואת מערכת ההגנה האקטיבית המבצעית היחידה בעולם "מעיל רוח" ‏בנוסף, יוצג לראשונה Iron Wasp מיירט רחפנים מוקטן המעניק לכלים משוריינים הגנה מפני רחפני FPV ומאפשר להם להתמודד באופן עצמאי עם כלי טיס בלתי מאוישים.

בתחום האווירי תציג רפאל חיישנים ומערכות תצפית לכלי טיס בלתי מאוישים. אחת מהן היא MicroLite, מערכת אלקטרו-אופטית ואינפרא-אדום קטנה וקלה, בעלת צריכת חשמל נמוכה. המערכת סורקת שטחים רחבים ומאפשרת מעקב רציף באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים טקטיים. עוד תוצג- Sigma מערכת מודיעין המשלבת ומנתחת מידע ממספר חיישני RF. המערכת נועדה לחשוף פעילות אויב ולבנות בזמן אמת תמונת מצב של הכוחות ושל האמצעים האלקטרוניים בשדה הקרב.

יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל: ״רפאל מגיעה ל -AUSA 2026 עם מגוון רחב של מערכות מבצעיות מוכחות בקרב בתחומי ההגנה האווירית וההגנה מפני טילים, תקיפה המדויקת, תמרון היבשתי והמודיעין, לצד יכולות מהדור הבא, דוגמת Sky Sonic . לצד יכולות מבצעיות מוכחות, רפאל מציעה לצבא ארה״ב גם יכולת לייצר אותן בהיקף הנדרש. המערכות שלנו נועדו להתמודד עם איומים מתקדמים, ואנו ערוכים לייצר אותן בכמויות שיתמכו בלחימה ממושכת״.