במקום הראשון: הצגה על שירות המילואים בחרמון

בן ושמואל ( צילום: אלבום פרטי )

שני חיילי מילואים ביחידה מובחרת בחרמון כתבו במהלך המלחמה מחזה על הצבא - וכעת זכו בפרס "הצגת השנה" בפסטיבל אסיטאז' הבינלאומי להצגות ילדים ונוער.

ההצגה-מנקודה לנקודה, שנכתבה במהלך מלחמת חרבות ברזל, עוסקת בפערים בחברה הישראלית, באחוות לוחמים וביכולת לגשר על מחלוקות ולצעוד יחד. ההישג הבינלאומי של "מנקודה לנקודה" מעניק במה ליצירה העוסקת באחד הנושאים המרכזיים בחברה הישראלית מאז פרוץ המלחמה: היכולת של אנשים בעלי השקפות עולם שונות לפעול יחד, למצוא את המשותף ולבנות אמון גם במציאות של מחלוקת. "מנקודה לנקודה", שזכתה בעבר בפרס הבימוי בפסטיבל "סוליקו בשניים" 2025, היא הצגה ישראלית מקורית המשלבת מתח, הומור, רגש וגילוי עצמי. את המחזה כתבו בן זבלודובסקי ושמוליק בהלול, שניהם בני 31, שחקנים במקצועם וחיילי מילואים המשרתים יחד ביחידת האלפיניסטים בחרמון.

מנקודה לנקודה ( צילום: רדי רובינשטיין )

במרכז ההצגה עומדים אביאל, חייל דתי-לאומי, ואיתי, חייל חילוני-ליברלי, שנדרשים לצאת יחד לניווט.

הניווט הופך במהרה למבחן מורכב הרבה יותר: המפגש עם השוני ביניהם ועם הסטריאוטיפים שכל אחד מהם מחזיק על האחר. מה שמתחיל בעימות בין שני חיילים המייצגים לכאורה קצוות שונים בחברה הישראלית, הופך בהדרגה למסע של היכרות, הבנה וגילוי הדדי. השניים לומדים לראות זה את זה מעבר לתוויות ולדעות הקדומות, ומגלים שדווקא השוני ביניהם עשוי להפוך למקור של כוח ולסייע להם להתמודד עם האתגרים שבדרך.

ארגון אסיטאז' פועל לקידום היצירה לילדים ולצעירים, לחיזוק הקשרים המקצועיים בין יוצרים מרחבי העולם ולהכרה בזכותם של ילדים ובני נוער ליהנות מאמנות ותרבות. הפרסים המחולקים מדי שנה על ידי פסטיבל אסיטאז' נחשבים לתו התקן לאיכות בתחום הצגות הילדים והנוער.

ההצגה עלתה השנה בפני אלפי נערים ונערות במסגרת סל תרבות מטעם תיאטרון השעה הישראלי ומתוכננת לעלות גם בשנה הקרובה בפני אלפי תלמידים בבתי ספר ומוסדות חינוך.