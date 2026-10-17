פאנליסט הפטריוטים מגן על ינון מגל: "לא כינוי גזעני"

ינון מגל ( (צילום: ערוץ 14) )

סערת ההתבטאות של ינון מגל על גדי איזנקוט ממשיכה לעורר תגובות. הלילה (ראשון) הצטרף העיתונאי אבי שושן למגינים על מגיש ערוץ 14, בעקבות הביקורת שהתעוררה לאחר שכינה את איזנקוט "קוף". שושן, שהשתתף בעצמו בפאנל שבו נאמרו הדברים, טוען כי הנוכחים הבינו מיד שמדובר בביטוי המתייחס לאדם שמופעל בידי אחרים, ולא בכינוי גזעני.

"ישבתי הערב בפאנל לצד ינון מגל. גם אני וגם אבישי, שטבון ואתלי – המזרחים בפאנל – הבנו מיד ש״קוף״ הוא ביטוי מהעולם התחתון לאדם שמופעל בידי אחרים. לא כינוי גזעני", כתב שושן. בניגוד לתגובות שהתמקדו בעצם השימוש בכינוי, שושן ביקש להדגיש את ההקשר שבו נאמרו הדברים. לדבריו, לא מדובר בפרשנות מאוחרת שנועדה להצדיק את ההתבטאות, אלא באופן שבו הבינו אותה המשתתפים בפאנל בזמן אמת. בהמשך דבריו עבר שושן להתייחס גם לטענות על גזענות, והציג את תרומתו של מגל לייצוג המזרחי בטלוויזיה כטיעון נגד הביקורת שהופנתה כלפיו. "לפני שאתם מזדעזעים מספין מנותק מהמציאות, כדאי לזכור: ינון מגל חולל מהפכה בייצוג המזרחים בטלוויזיה. באיזה עוד פאנל פוליטי בפריים טיים המזרחים הם הרוב?", כתב. שושן לא הסתפק בהגנה על משמעות הכינוי, והרחיב את דבריו גם להקשר הפוליטי של הדיון. לדבריו, שאלת הייצוג המזרחי אינה מנותקת מהמאבק בין המחנות הפוליטיים ומהניסיון למשוך מצביעים מהימין. "וכן, למחאת קפלן היה ממד עדתי־חברתי. וגם הבחירה בגדי איזנקוט כמועמד שמסוגל להביא קולות מהימין לגוש השינוי אינה מנותקת מהניסיון למשוך מצביעים מזרחים ולהחליף את נתניהו", טען.

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בכך התייחס שושן לא רק לסערה סביב מגל, אלא גם לטענה הפוליטית שעמדה, לדבריו, ברקע הדיון. את דבריו סיכם במשפט: "לא צריך להמציא גזענות שאין במקום שבו הייתה אמירה פוליטית".

דבריו של שושן מגיעים לאחר שמגל עצמו פרסם התייחסות לסערה ודחה את הטענה שהתכוון להשוות את איזנקוט לבעל חיים.

"אני קראתי לאיזנקוט קוף, לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי, כעין ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה שמפעילים אותו", הסביר מגל.