כתב חדשות 13 לשעבר מגן על ינון מגל: "זה עולה לי בחיים"

ינון מגל ( (צילום: אריה ליב אברמס / פלאש90) )

סערת דבריו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל על גדי איזנקוט ממשיכה לעורר תגובות. הלילה (ראשון) הצטרף לדיון גם העיתונאי יוסף ישראל, עורך חדשות החוץ בערוץ 16 ולשעבר כתב חדשות החוץ של חדשות 13, שפרסם התייחסות שבה הגן על משמעות דבריו של מגל, אף שהבהיר כי הדבר אינו נוח לו.

"בחיי שזה עולה לי בחיים להגן על ינון מגל אבל ברור שהוא לא התכוון קוף כ-monkey אלא כאיש קש שמופעל על ידי אחרים. לא צריך סתם", כתב ישראל. דבריו של ישראל מגיעים בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר שמגל השתמש בכינוי "קוף" בהתייחסותו לאיזנקוט. הכינוי עורר ביקורת, ומגל עצמו פרסם הסבר שבו טען כי לא התכוון להשוות את איזנקוט לבעל חיים, אלא לתאר אדם שמוצב בחזית ומופעל מאחורי הקלעים בידי אחרים.

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בהסברו אמר מגל: "אני קראתי לאיזנקוט קוף, לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי, כעין ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה שמפעילים אותו".

מגל הוסיף כי דבריו נאמרו במסגרת דיון פוליטי שעסק בטענות על יחסי הכוחות בין האליטה האשכנזית לבין הציבור המזרחי. לדבריו, הכינוי נועד לתאר את מה שהוא רואה כתפקידו של איזנקוט ביחס לאותה אליטה.