אחרי שעורר סערה: ינון מגל מגיב לראשונה

מגיש ערוץ 14 ינון מגל התייחס הלילה (ראשון) לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו על גדי איזנקוט, שאותו כינה "קוף". מגל דחה את הטענות שלפיהן מדובר בהתייחסות למראהו החיצוני של איזנקוט, וטען כי דבריו הוצאו מהקשרם במסגרת קמפיין פוליטי נגדו.

"טוב, אני רואה שמתפתחת סערת ינון מגל חדשה, עוד איזה פייק סערה לנוכח הבחירות, אז צריך להעביר כמה דברים", פתח מגל את דבריו, והסביר מדוע בחר להשתמש בכינוי שעורר את המהומה.

לדבריו, "אני קראתי לאיזנקוט קוף, לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי, כעין ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה שמפעילים אותו".

מגל הסביר כי הדברים נאמרו במסגרת דיון על יחסי הכוחות בפוליטיקה הישראלית, שבו עלתה טענה בדבר ברית בין האליטה האשכנזית לבין הציבור הערבי, שנועדה להדיר את המזרחים. לדבריו, במהלך הדיון הועלתה העובדה שאיזנקוט עצמו ממוצא מרוקאי, והוא השיב באמצעות הכינוי שעורר את הסערה.

"הוא קוף ששמו אותו מקדימה ומפעילים אותו מאחורה, עומדים מאחוריו כל האליטה האשכנזית, זה האירוע", אמר מגל כשהסביר את משמעות דבריו.

בהמשך תקף מגל את התגובות לאמירה, ובפרט את התייחסותו של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד. לטענתו, מבקריו הציגו את דבריו באופן מטעה.

"אז הם עושים כותרות, ינון מגל אמר שגדי איזנקוט קוף וכבר ישר מוציאים תגובות, ויאיר לפיד עושה תגובות, והכל כרגיל זה שקר", טען.

מגל השווה את הסערה הנוכחית לביקורת שספג בשבוע שעבר, בעקבות הקראת רשימת שמות שחלקם של בני משפחות שכולות. לדבריו, גם אז הוצגו דבריו באופן מסולף, כאילו יצא במתקפה מכוונת נגד משפחות שכולות.