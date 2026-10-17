משה כהן אליה חושף למי יצביע בבחירות: "אחרי התלבטות קשה"

פחות משבועיים לבחירות, הפרופסור למשפטים משה כהן אליה פרסם פוסט אישי ומפורט שבו פילס את דרכו הרעיונית והציבורית לאורך השנים, והצהיר באופן גלוי כיצד בכוונתו להצביע בקלפי, זאת לאחר תקופה ארוכה של לבטים וספקות.

כהן אליה שחזר את דרכו מנערות ליברלית ולאומית שתמכה בליכוד של מנחם בגין בשנות השמונים, דרך השתלבותו בשירות ב-8200, באקדמיה ובהרווארד, ועד לעבודתו כעורך דין באגודה לזכויות האזרח בשנות התשעים. לדבריו, על אף שהמערכת סביבו קטלגה אותו בשמאל המתון, תפיסת עולמו נותרה תמיד מושתתת על שילוב בין זהות לאומית עמוקה לבין ערכים ליברליים ודמוקרטיים, שילוב שלטענתו כבר אינו קיים כיום בארגוני הזכויות הרדיקליים.

לקראת ההכרעה בקלפי, הציב כהן אליה ארבעה עקרונות יסוד שמנחים את בחירתו: דמוקרטיה שבה העם הוא הריבון ולא השופטים, ליברליזם ושיוויון בפני החוק, נאמנות לאומית עברית בארץ המובטחת, וגישה ביטחונית אקטיביסטית וניצית בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. לדבריו, בחינה של כלל המפלגות במפה הביאה אותו למסקנה כי המפלגה הקרובה ביותר למימוש עקרונות אלו במציאות הנוכחית היא מפלגת הליכוד.

לצד התמיכה, כהן אליה אינו מנסה להסתיר את הביקורת שהייתה לו בעבר על פגמים פנימיים בתנועה, על מפקדי הארגזים ועל אופן ניהול הרפורמה המשפטית בתחילתה. עם זאת, הוא מדגיש כי לאחר ההתאמות שבוצעו ונוכח ניהול המלחמה הנחוש והשקול על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מדובר באופציה הריאלית היחידה עבור מי שחפץ בניצחון משמעותי במערכה המזורזת. התמיכה הזו, כדבריו, אינה מובטחת מראש וללא תנאי, אולם כעת מדובר בפתק "מחל" שישלשל לקלפי בעוד עשרה ימים.