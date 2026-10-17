ינון מגל על איזנקוט: "קוף שמופעל על ידי אשכנזים"

שלושה ימים אחרי "סערת גליה אלבין" הפעם הסערה היא הפוכה. מגיש הפטריוטים ינון מגל כינה בשידור את יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט "קוף שמופעל על ידי אשכנזים".

האמירה הזו, 10 ימים לפני הבחירות, עלולה לעלות לליכוד בבחירות, כמו שאמירתו של דודו טופז על הצ'חצ'חים, הכריעה את בחירות 81'.

במפלגת ישר כבר טוענים שמדובר באמירה גזענית והכינוי קוף נועד להשפיל את איזנקוט רק כי הוא מזרחי.

גדי איזנקוט ענה הערב בנאום בחירות: "ינון מגל אמר שאני קוף שמופעל על ידי אשכנזים, אז אין לי מה לענות לתת רמה הזו. הבעיה היא לא ינון מגל אלא האיש שעומד מאחורי ינון מגל. אנחנו נביא לשינוי במדינה, את תופעת המגליזם והברדוגויזם אנחנו נעביר מהחיים שלנו ונביא למדינה טובה יותר.

רפי בן שטרית, חבר מפלגת ישראל ביתנו, בתגובה לינון מגל: "גם כשנדמה לנו שהשופר מגל ירד לשפל המדרגה כנראה שיש עוד תחתית. לכנות רמטכ״ל צה״ל שהוא אב שכול בכינוי ״קוף״ הוא שיא השיאים של גזענות מזוקקת ומתועבת פרי הבאושים של תעמולת מלחכי הפינכה של נתניהו. דברי מגל הם עדות נוספת לאובדן הדרך ואובדן העשתונות המוחלט של נתניהו ודובריו.

‏בעשרים ושבעה באוקטובר נסלק את נתניהו ואת שותפיו מהשלטון ונוציא את מדינת ישראל לדרך חדשה, דרך של תיקון ותקווה".