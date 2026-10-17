אברי גלעד בתגובה ראשונה לסערה סביבו

אברי גלעד ( רון קדמי )

בעקבות סערה ציבורית והתגובות הרבות שקיבל בעקבות דבריו בפודקאסט של איתי סגל על תופעת "כת ביבי", איש התקשורת אברי גלעד מפרסם היום (שבת) פוסט מפורט שבו הוא מציג עשרה מאפיינים מובהקים לטענתו של התנהלות כתות פוליטיות, ומזמין את הציבור לבחון האם הם משקפים את המציאות הנוכחית.

גלעד פותח וממפה את הסממנים המרכזיים: החל מהתפיסה שהמנהיג אינו טועה לעולם ונהנה מחסינות מוסרית מוחלטת, דרך שליטה מוחלטת במידע ויצירת מציאות מקבילה דרך ערוצי תקשורת ייעודיים, ועד לעובדה שכל ביקורת מתוכה או מחוצה לה נחשבת מיד לבגידה ולתיוג כשמאלנות. כמו כן, הוא מציין את הקרבת האינטרס הציבורי למען שימור השלטון, שינוי עמדות תכוף בהתאם לדברי המנהיג – תוך שהוא נותן "ד"ש ממנסור עבאס" – והצגת העולם כחלוקה מוחלטת בין טובים לרעים שבה כל יריב פוליטי הופך לאויב.

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ברשימתו מוסיף גלעד מאפיינים נוספים כמו תחושת רדיפה קולקטיבית תמידית המשמשת ליצירת לכידות, שימוש בשפה פנימית ובסיסמאות ריקות המייתרות את הצורך במחשבה עמוקה, ענישה חברתית וקיתונות לעג כלפי מי שמעז לעזוב את המחנה, ולבסוף – העובדה שהמנהיג הופך למרכז והרעיון עצמו מתגמד לטובת שימור כוחו. "ויש עוד, אבל נסתפק בזה לקראת שבת", כתב גלעד ואיחל לציבור "שבת של חופש מכל השפעה זרה, מכל כבלים מלאכותיים".

עם זאת, בעקבות תגובות רבות שקיבל לאחר הפרסום, הוסיף גלעד הבהרה בעריכה וביקש לדייק את דבריו: "לא כל מי שמצביע לבנימין נתניהו חבר בכת. יש אנשים רבים שמשקללים את הנתונים ומגיעים למסקנה שזו הבחירה הטובה ביותר. אני יכול להתווכח עם הבחירה הזאת אבל אני מכבד אותה".