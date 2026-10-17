צרפת בוערת: מבנה עיריית לימוז' נשרף כליל בפרעות

מבנה עיריית לימוז' ( מתוך ערוץ Frontieresmedia )

ההתפרעויות בצרפת יוצאות משליטה. בניין העירייה העתיק בלימוז' - נבנה בשנת 1873 לפני יותר מ-150 שנה - הוצת ועלה באש. נזק כבד נגרם למבנה ואחרי מספר שעות הוא קרס.

בליון, מפגינים הקימו מחסום דרכים עשוי מלבנים והם מתבצרים מאחוריו. גם בערים אחרות נרשמו אירועים חריגים. בליון דווח על הצתת מבנה המשמש את לשכת התיירות ועל פריצה לחנות של רשת הביגוד North Face. בליל נכנסו מפגינים לבניין העירייה והשחיתו חלקים ממנו.

על פי העדכון האחרון שפרסמה המשטרה, לפחות 272 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה. מארגני המחאה טוענים כי כ-800 אלף איש השתתפו בכ-1,750 הפגנות ופעולות מחאה, אולם הנתונים הללו טרם אומתו באופן עצמאי.

בעוד שרבות מההפגנות התנהלו ללא אלימות, במהלך שעות אחר הצהריים דווח על הסלמה במספר מוקדים, בעיקר בפריז, ליון ומרסיי.

קרבות רחוב במרסיי: אבנים, אש ופריצה לעירייה

אחד ממוקדי העימותים הבולטים היה בעיר מרסיי שבדרום צרפת. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראו קבוצות של רעולי פנים משליכים אבנים וחפצים לעבר שוטרים וניידות משטרה, בעוד כוחות הביטחון משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות.

במהלך המהומות נופצו חלונות של תחנת משטרה מקומית, הוצתו מדורות ברחובות ונגרם נזק לחנויות ולרכוש ציבורי.

על פי הדיווחים, עשרות מפגינים אף הצליחו להיכנס לזמן קצר לבניין העירייה, תוך שהם קוראים: "זו המהפכה - אנחנו כובשים את הבסטיליה". כוחות המשטרה פינו את הנוכחים מהמבנה ונערכו למניעת כניסתם מחדש.