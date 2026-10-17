אחרי עוד מהפך: מכבי חיפה אחרי במקום הראשון

המחזור השביעי בליגת העל בכדורגל. מכבי חיפה רשמה ניצחון רביעי ברציפות ועלתה זמנית למקום הראשון. זה שוב היה אחרי מהפך, הפעם בפתח תקוה.

אינברום כבש לכחולים ממלבס בדקה ה-14 ואז בשתי קרנות אזולאי ושטייפמן הפכו בתוך 4 דקות וקבעו 2:1 ירוק.

הפועל תל אביב ששיחקה ב-10 שחקנים מהדקה הרביעית ניצחה את עירוני טבריה שמבקום האחרון ועלתה למקום השלישי.

מחר הפועל באר שבע תארח את הפועל ירושלים וביום שני מכבי תל אביב תארח את בית"ר ירושלים. אם הצהובים-כחולים לא ינצחו הם יאבדו את המקום הראשון לירוקים. ניצחון יחזיר אותם למקום הראשון עם פער של נקודה ממכבי חיפה.

צמרת ליגת העל הערב

מכבי חיפה 18 נקודות

מכבי ת"א 16 נקודות ומשחק חסר

הפועל תל אביב 16 נקודות

הפועל באר שבע 13 נקודות ומשחק חסר

בית"ר ירושלים 12 נקודות ומשחק חסר

מכבי נתניה עם 9 נקודות.