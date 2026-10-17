ביקשה קייטרינג מוזל לבר מצווה - קיבלה הכל בחינם

הסיפור הזה מתחיל בפוסט שפרסמה אם חד הורית מגני תקווה, לקראת אחד הרגעים המשמעותיים בחיי בנה.

האם, שנערכת לחגיגת בר המצווה והעלייה לתורה של בנה, ביקשה המלצה על קייטרינג שיוכל להציע מחיר נגיש לאירוע. היא רצתה לאפשר לבנה לחגוג את היום המיוחד באווירה חגיגית, בלי להכביד על ההוצאות המשפחתיות.

מי שנחשף לפוסט שפורסם בפייסבוק היה מיכאל, הבעלים של עסק האוכל ״האק״ ברחובות. במקום להסתפק בהמלצה או בהצעת מחיר מוזלת, הוא החליט לקחת את העניין לידיים והציע לאם קייטרינג ללא כל תשלום.

ביום האירוע ההבטחה הפכה למעשה: העסק סיפק למשפחה אוכל בשפע, כדי שהאם ובנה יוכלו לחגוג את המאורע המיוחד וליהנות מהיום בלי לדאוג להוצאות הקייטרינג.

"אנחנו צריכים להיות עירניים לאלה שיותר צריכים, עשיתי את זה באופן טבעי, לא בשביל הפרסום או משהו כזה, הבנתי את המצב, אם אנחנו יכולים לתת אז נותנים", מסר מיכאל בשיחה עם "סרוגים".

מקנדה לישראל : מתנדבי ״תגלית״ למען משפחות נזקקות

קבוצה של מתנדבים יהודים מקנדה, שהגיעה לישראל במסגרת פרויקט ״תגלית״, בחרה להקדיש מזמנה כדי לקחת חלק בעשייה חברתית משמעותית. המתנדבים הגיעו למרכז הלוגיסטי, התגייסו למשימה וסייעו במיון כמויות גדולות של בגדים המיועדים למשפחות נזקקות.

מאחורי כל פריט לבוש שנאסף וממוין עומדת מטרה חשובה: לדאוג שהבגדים יגיעו למי שזקוקים להם, ויסייעו למשפחות בהתמודדות עם ההוצאות והאתגרים של חיי היומיום. זו עבודה שדורשת זמן, השקעה וכוח אדם, וההתגייסות של המתנדבים אפשרה לקדם את הפעילות החשובה הזו.

פרויקט ״תגלית״ מביא צעירים יהודים מרחבי העולם לישראל, במטרה לחבר אותם לארץ, לחברה הישראלית ולזהות היהודית שלהם. עבור רבים מהמשתתפים, המפגש עם ישראל הוא לא רק הזדמנות להכיר את המדינה, אלא גם אפשרות לקחת חלק בעשייה, לפגוש מקרוב את המציאות כאן ולהיות שותפים ליוזמות של תרומה לקהילה.

לצד ההיכרות עם הארץ והאנשים שבה, המתנדבים זכו לחוות מקרוב את המשמעות של ערבות הדדית. בלי הרבה דיבורים, עם חיוך והרבה רצון טוב, הם הפכו את הביקור שלהם להזדמנות אמיתית לעזור לאחרים.

תודה גדולה לכל המתנדבים שהגיעו מקנדה, על הזמן, ההשקעה, האנרגיה והלב הרחב.

תרומה של 30 מיליון דולר למען דור הרופאים הבא בישראל

האוניברסיטה העברית בירושלים מקדמת מהלך חדשני שנועד לשנות את אופן הכשרת הרופאים בישראל, במטרה להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים לרפואה ולשפר את איכות ההכשרה שלהם. מאחורי המהלך עומד, בין היתר, איש העסקים והפילנתרופ היהודי-אמריקאי סטיב לוין, שהתחייב לתרום 30 מיליון דולר לקידום התוכנית.

היוזמה נולדה על רקע המחסור ברופאים בישראל והצורך להכשיר יותר אנשי מקצוע, מבלי להתפשר על רמתם המקצועית והאנושית.