"יהיה ניסיון להתערב בבחירות ולייצר אירועים ביטחוניים"

עשרה ימים לפתיחת הקלפיות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעלה הילוך בבליץ התקשורתי ומזהיר מפני ניסיונות של אויבי ישראל להשפיע על תוצאות הבחירות.

בריאיון שערכה עמו מיכל רבינוביץ' בערוץ i24NEWS, טען נתניהו כי בידי המערכת המודיעינית סימנים לכך שאיראן, חיזבאללה וחמאס ינסו ליצור פרובוקציות ביטחוניות במטרה להשפיע על המאזן הפוליטי.

"כל אויבי ישראל מאוגדים – הם רוצים שנתניהו יפסיד"

בדבריו התייחס נתניהו להערכות הביטחוניות והמודיעיניות לקראת יום הבוחר: "כל אויבי ישראל – מניו יורק דרך ארדואן באיסטנבול, האטולות באיראן, חיזבאללה, חמאס ומנסור עבאס – כולם אומרים את אותו הדבר: נתניהו צריך להפסיד".

לדבריו, הנתונים המודיעיניים חמורים עוד יותר מההצהרות הפומביות: "יש ניסיון להתערב בבחירות ולנסות ליצור אירועים ביטחוניים כדי לשכנע את הציבור בישראל שההישגים אינם כבירים". לשאלה האם הוא חושש מפגיעה אישית או פיגועים, השיב: "הם מצהירים בפירוש שברצונם לחסל אותי. נעשה הכל כדי לסכל זאת, ואם ינסו לפעול – תבוא תגובה חריפה ביותר".

אייזנקוט? "הבחירה היא בין ביבי לטיבי"

נתניהו הגדיר את הבחירות כהכרעה גורלית בין ממשלת ימין בראשותו לבין ממשלת שמאל הנשענת על המפלגות הערביות. בדבריו תקף בחריפות את הרמטכ"ל והשר לשעבר גדי אייזנקוט: "אייזנקוט דגל בצבא קטן, דרש לצאת מעזה ולהשאיר רק פרימטר של 150 מטר, התנגד לכניסה לרפיח ולחיסול נסראללה, ואף אמר שצריך ללמוד לחיות עם איראן גרעינית".

נתניהו הדגיש כי הוא היחיד שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני: "אני מקדיש את חיי כדי להבטיח סופית שזה לא יקרה". עוד הוסיף כי "אין לאייזנקוט דרך להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות – הבחירה היא נורא פשוטה: בין ביבי לטיבי".

"המתיישבים הם האנשים הכי ערכיים – מדובר בקבוצות שוליים"

במהלך הריאיון התייחס ראש הממשלה גם לאירועי האלימות האחרונים ביהודה ושומרון ולביקורת הבינלאומית. נתניהו הבהיר כי הוא מגנה בתוקף גילויי אלימות ונטילת החוק לידיים: "זה לא לקיחת החוק לידיים, זו פרימת החוק בידיים. הכנסתי את השב"כ כדי לעקור את הנגע הזה".

עם זאת, נתניהו יצא להגנת ציבור המתיישבים והדגיש כי אין להכליל את הכלל בגלל קבוצות מעטים: "האירועים הללו מחתמים ציבור ענק של מתיישבים – אנשים שומרי חוק, הכי ערכיים שיש לנו, שמתגייסים לצבא ורבים מנופלינו מגיעים מקרבם". לדבריו, מדובר ב"קבוצות שוליים שבאות מחוץ ליהודה ושומרון, ועושות מעשים שפוגעים במדינת ישראל".

לא תהיה אחדות: "אנחנו בתיקו על הקשקש"

במענה לשאלה האם יפנה לממשלת אחדות במידה ולא תושג הכרעה, דחה נתניהו את האפשרות על הסף: "אחדות לא מחזיקה מעמד. התשובה היא לא סבבים אינסופיים ולא ממשלת אחדות, אלא הכרעה ברורה". הוא הבהיר את קווי היסוד של ממשלתו העתידית: "לא תקום מדינה פלסטינית, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ונמשיך במדיניות התקפית".

לסיכום קרא נתניהו למצביעי המחנה הלאומי לצאת להצביע: "לפי הנתונים שלנו אנחנו בתיקו על הקשקש. אם תומכי הימין יישארו בבית – נפסיד. צאו להצביע והוציאו את בני המשפחה, זה אתגר רציני ביותר".