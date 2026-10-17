150 יום מאז שסמוטריץ' חתם: חאן אל אחמר עדיין לא פונה

סמוטריץ' על רקע חאן אל אחמר ( ויסאם השלמון, יונתן זינדל/פלאש90 )

מעקב סרוגים. אחת ההבטחות שבימין אוהבים לפזר אבל לא לקיים היא פינוי חאן אל אחמר - המאחז הבדואי בלב כביש מספר 1 בין ירושלים למעלה אדומים.

סמוטריץ' כיו"ר תנועת רגבים הוא שהגיש את הבג"צ לפנות את המאחז. נתניהו מסיבות מדיניות נמנע ודחה ומסמס. ערב בחירות 2021 יצא אולפן סרוגים ליום שידור מיוחד מול המאחז, במשדר שכותרתו "הבטחות הימין". כל המפלגות הבטיחו לפנות את המקום, בנט ופורר מישראל ביתנו שהקימו את הממשלה הבאה - כמובן שלא קיימו. עם הקמת הממשלה החדשה בשנת 2022 של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, אחרי אין ספור דחיות, הודיעה המדינה לבג"צ כי היא לא תפנה את המאחז. העניין כמעט שנשכח, עד שסמוטריץ' עורר אותו מחדש. מסביבתו של סמוטריץ' לא נמסרה תגובה. בפעם הקודמת ששאלנו נמסר מלשכתו כי פינוי חאן אל אחמר נמצא בטיפול וכי עדיף שהדברים ייעשו בשקט כדי לא לחבל במאמצים. כזכור, כפי שפורסם בסרוגים, במסיבת עיתונאים דרמטית הודיע השר סמוטריץ' כי בעקבות הוצאת צו המעצר הבינלאומי נגדו בבית הדין בהאג - אותו כינה "הכרזת מלחמה" - חתם סמוטריץ' על צו הדורש את הריסת המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר.

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בסרוגים ציטטנו מתוך מסיבת העיתונאים של סמוטריץ': "הידיים ידי האג, אבל הקול קול הרש"פ", תקף השר. "ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלשתינית, גוף בזוי שהוקם במסגרת חרפת אוסלו, הוא מי שלפי כל הסימנים עומד מאחורי הפגיעה בראש ממשלת ישראל ובשריה. הרש״פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה".

"מהיום, כל מטרה כלכלית או אחרת שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותי - תותקף. לא דיבורים וגימיקים - מעשים. מיד עם סיום דבריי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר. אני מבטיח לכל אויבנו: זוהי רק ההתחלה".

יותר מ-150 יום חלפו. ובינתיים שום דבר לא קרה.

"בהקדם האפשרי". הצו של סמוטריץ' להריסת חאן אל אחמר ( ללא )

בסרוגים עקבנו אחרי הבטחות הימין לפנות את "חאן אל אחמר", מאחז שהפך לסמל ההתרברבות הריקה של שרי הימין. נתניהו הבטיח כי המאחז יפונה "בתוך כמה שבועות. זה לא ייקח הרבה זמן". מאז חלפו 9 שנים והמאחז הפלסטיני רק הלך וגדל.

השבוע פרסמנו מעקב על הקדנציה האחרונה של סמוטריץ' כחלק מפרויקט חול או לאכול.