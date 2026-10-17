פרשן 'כאן 11' השתתף בקמפיין של נתניהו והודח מהערוץ

סערה בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי "כאן": הנהלת החדשות החליטה הערב (מוצאי שבת) להשעות באופן מיידי את הפרשן מרקו מורנו מכלל השידורים בתפקידו כפרשן, זאת בעקבות השתתפותו בתשדיר בחירות רשמי מטעם מפלגת הליכוד שפורסם ברשתות החברתיות.

על פי ההנחיות וההחלטה שהתקבלה בתאגיד, מורנו לא יוכל עוד לקחת חלק כפרשן בשידורי "כאן" עד לאחר מערכת הבחירות. עם זאת, הובהר לו כי במידה וישולב מפעם לפעם בשידורים – הדבר ייעשה אך ורק בהתאם להחלטות עריכתיות נקודתיות, ותחת הגדרה ברורה ושקופה של דובר שלוקח חלק רשמי בקמפיין הבחירות מטעם הליכוד.