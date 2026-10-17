הפרשן הפוליטי הבכיר מפתיע: "החלטתי להצביע לימין"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

מערכת הבחירות הנכנסת ליישורת האחרונה ממשיכה לספק דרמות והפתעות, כשהפעם זה מגיע מגזרת אנשי התקשורת. איש התקשורת והפרשן הפוליטי אטילה שומפלבי, שיתף היום (שבת) את עוקביו ברשתות החברתיות בהתלבטות הפוליטית שעל הפרק, וחשף את כוונת הצבעתו הקרובה.

"כפי שכבר כתבתי כאן, אני מצביע הפעם ימין", ציין שומפלבי וחשף את השינוי בעמדתו לקראת הבחירות הקרובות. עם זאת, המגיש הוותיק הודה כי טרם קיבל את ההכרעה הסופית בתוך המחנה, לאור השפע של הרשימות והחיבורים השונים במפה הפוליטית. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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"עדיין לא נעול סופית, ימים מבלבלים", הוסיף שומפלבי ופנה אל עוקביו ברשת בבקשה להתייעצות פתוחה: "רעיון?". הציוץ עורר גל תגובות נרחב מצד גולשים, פוליטיקאים ופעילים מכל קצוות הקשת הפוליטית, שנרתמו להציע לו את המפלגה הראויה בעיניהם.