נתניהו מגיב לתקיפה ביו"ש: "האשמות חמורות דורשות ראיות חמורות"

משרד ראש הממשלה פרסם הערב (שבת) תגובה חריגה לדיווחים על תקיפת דיפלומטים אירופים באזור הכפר טייבה שבבנימין, וקרא להימנע מקביעת אחריות לאירוע לפני השלמת החקירה ובחינת כלל הראיות.

בהודעה, שפורסמה בעקבות הטענות כי מתיישבים רעולי פנים תקפו נציגים דיפלומטיים שהגיעו לאזור, הודגש כי אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת, אך יש להבחין בין הטענות שהועלו לבין העובדות שהוכחו.

"האשמות חמורות דורשות ראיות חמורות", נכתב בהודעת משרד ראש הממשלה. עוד הודגש כי ככל שהטענות חמורות יותר, כך נדרשת תשתית ראייתית משכנעת יותר לפני הסקת מסקנות.

"התיעודים אינם מוכיחים את רצף האירועים"

במשרד ראש הממשלה התייחסו לתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות בעקבות האירוע, ובהם נראים רעולי פנים מתעמתים עם רכב דיפלומטי. לצד זאת, פורסמו תמונות של חלון רכב מנופץ ואדם השוכב על הקרקע.

לטענת משרד ראש הממשלה, אף שהתיעודים מחייבים בדיקה, אין בהם כשלעצמם כדי להבהיר את מלוא השתלשלות האירועים או לקבוע את זהות האחראים לפגיעה המדווחת.

בהודעה צוין כי משטרת ישראל וחוקרי הזיהוי הפלילי כבר פתחו בחקירה, שנועדה לברר את נסיבות המקרה ולאתר את המעורבים.

הביקורת על המשלחת: הגיעה ללא תיאום עם צה"ל

נקודה נוספת שהעלה משרד ראש הממשלה נוגעת לנסיבות הגעתה של המשלחת הדיפלומטית לאזור.

לפי ההודעה, הדיפלומטים נכנסו למרחב שבו התרחשו בעבר עימותים, מבלי שתיאמו את הביקור מראש עם צה"ל. במשרד ראש הממשלה הסתמכו על הודעת הצבא, שאישרה כי הביקור לא תואם.

לטענת המשרד, תיאום מוקדם חיוני לצורך אבטחת ביקורים דיפלומטיים באזורים רגישים ולצמצום הסיכון להתפתחות אירועים אלימים.

בהודעה הוזכר גם אחד ממשתתפי הביקור, ברנרד בודו, ראש עירייה צרפתי המזוהה עם המפלגה הקומוניסטית. משרד ראש הממשלה ציין כי בעבר הניף בודו דגל פלסטין מעל בניין העירייה שלו, וכי הרשויות בצרפת הורו להסירו.