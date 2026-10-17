איתמר בן גביר התפרק בבכי בראיון: "לא התכוננתי לזה"

בראיון אישי ונוקב לפודקאסט "הכל פתוח" בהנחיית אבי שושן, התארח השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושוחח על המחיר האישי והמשפחתי הכבד ששילם לאורך שנות פעילותו הציבורית.

בן גביר התייחס ברגע מרגש במיוחד לכאב על כך שהוריו לא זכו לראות אותו מגיע למעמדו הנוכחי כשר הממונה על משטרת ישראל. כשהוא נשאל על כך, שיתף השר את תחושותיו: "אני מסתכל לשמים ואומר... אני יודע שאתם רואים אותי שם". לדבריו, אחד הדברים הכואבים ביותר עבורו הוא שהם לא זכו לראות אותו כעורך דין או במעמדו הנוכחי, ואף חוו יחד איתו את התקופות המורכבות שבהן התמודד עם חקירות, רדיפות והגבלות שונות.

השר תיאר את החששות שליוו את משפחתו באותם ימים קשים, כולל הפחד שמא ינסו למנוע ממנו את קבלת רישיון עריכת הדין: "אני פחדתי... חששתי ששלום עכשיו יגישו איזושהי עתירה, ואמרתי לעצמי עדיף שזה לא יהיה בקוטרות שאני עורך דין". הוא ציין כי למרות שעבר פילוח פוליטי מורכב, כיום הוא מוצא עצמו כשר הממונה בדיוק על אותם גורמים שליוו והפעילו כלפיו בעבר לחצים.

"אני תמיד אהבתי שוטרים, ותמיד אהבתי משטרה, ואפילו לא שונא את אלה שרדפו אותי", סיכם בן גביר את המעגל הסגור שהוא חווה בעמידה בראש המשרד לביטחון לאומי ותמיכתו המלאה באנשי כוחות הביטחון.