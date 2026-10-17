ירידה בטמפ', גשם ורוחות: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר השבוע ימשיך להיות קר מהרגיל. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים ברוחות. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.