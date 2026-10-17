הרצוג שוחח עם הצלמת שהותקפה בבנימין: "אני מתנצל ומצר על כך"

הנשיא הרצוג ( Jonathan Shaul / Flash90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הערב (מוצאי שבת) עם היידי לוין, צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט", שעל פי הדיווחים הותקפה אתמול באזור בנימין.

במהלך השיחה הביע הנשיא צער עמוק על האירוע, התנצל בפני הצלמת וגינה בחריפות את האלימות. לוין, בת 63, שוחחה עם הרצוג בעקבות האירוע שבו, לפי הודעת בית הנשיא, הותקפה בידי פורעים באזור בנימין. "כנשיא מדינת ישראל, אני מגנה בתוקף את תופעת האלימות המקוממת והמזעזעת הזו - הן באירוע התקיפה הנוראי שעברת, והן במקרים חמורים נוספים כמו מה שקרה היום בטייבה", אמר הרצוג. הנשיא הוסיף כי האירועים העסיקו אותו גם במהלך השבת: "התייסרתי מוסרית במהלך השבת כשחשבתי על כך, ואני מביע צער עמוק ומתנצל על מה שעברת. התנהגותם הבזויה של העבריינים הללו אינה מייצגת את אזרחיה ואת ערכיה של מדינת ישראל".

עוד באותו נושא בגוש השינוי טוענים: הרצוג פועל להקמת ממשלת נתניהו–איזנקוט חדשות סרוגים

"לפעול ביד ברזל נגד כל תופעה של אלימות"

בהמשך השיחה הדגיש הרצוג את הצורך במיצוי הדין עם האחראים למקרי האלימות, וקרא לגורמי הביטחון והאכיפה לפעול בנחישות.

"ישראל היא מדינת חוק דמוקרטית ועליה לפעול ביד ברזל כנגד כל תופעה של אלימות", אמר הנשיא.

לדבריו, הרשויות בודקות את נסיבות האירועים, ויש להמתין לממצאי החקירות. לצד זאת, הבהיר כי הוא מצפה מכלל הגורמים המוסמכים לפעול לאיתור המעורבים ולהעמדתם לדין.

"על כל גורמי הממשלה, הביטחון והאכיפה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לחקור לעומק, להגיע אל פורעי החוק ולמצות עמם את הדין", הוסיף.

בסיום השיחה איחל הרצוג ללוין החלמה מהירה ואמר: "כולנו מחבקים אותך ואת משפחתך, ואני מאחל לך בשם העם כולו בריאות איתנה והחלמה מהירה".