צרפת בוערת: מחאות הנערים והמהגרים הפכו לאנרכיה ברחובות

מחאות בצרפת ( אלכסנדרוס מיכאילידיס\שאטרסטוק )

מהומות קשות פרצו היום (שבת) במספר ערים מרכזיות בצרפת, על רקע התרחבות מחאת התלמידים שהחלה בחודש שעבר והצטרפותם של פעילים המזוהים עם תנועת "האפודים הצהובים".

ההפגנות, שהחלו כמחאה על יוקר המחיה ומצב השירותים הציבוריים, הידרדרו בחלק מהמוקדים לעימותים אלימים עם המשטרה, הצתות, השחתת רכוש ופריצות למבני ציבור. על פי העדכון האחרון שפרסמה המשטרה, לפחות 272 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה. מארגני המחאה טוענים כי כ-800 אלף איש השתתפו בכ-1,750 הפגנות ופעולות מחאה, אולם הנתונים הללו טרם אומתו באופן עצמאי. בעוד שרבות מההפגנות התנהלו ללא אלימות, במהלך שעות אחר הצהריים דווח על הסלמה במספר מוקדים, בעיקר בפריז, ליון ומרסיי.

קרבות רחוב במרסיי: אבנים, אש ופריצה לעירייה

אחד ממוקדי העימותים הבולטים היה בעיר מרסיי שבדרום צרפת. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראו קבוצות של רעולי פנים משליכים אבנים וחפצים לעבר שוטרים וניידות משטרה, בעוד כוחות הביטחון משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות.

במהלך המהומות נופצו חלונות של תחנת משטרה מקומית, הוצתו מדורות ברחובות ונגרם נזק לחנויות ולרכוש ציבורי.

על פי הדיווחים, עשרות מפגינים אף הצליחו להיכנס לזמן קצר לבניין העירייה, תוך שהם קוראים: "זו המהפכה - אנחנו כובשים את הבסטיליה". כוחות המשטרה פינו את הנוכחים מהמבנה ונערכו למניעת כניסתם מחדש.

גם בערים אחרות נרשמו אירועים חריגים. בליון דווח על הצתת מבנה המשמש את לשכת התיירות ועל פריצה לחנות של רשת הביגוד North Face. בליל נכנסו מפגינים לבניין העירייה והשחיתו חלקים ממנו.

דיווחים על פצועים, בהם מפגין שאיבד את ידו

במהלך העימותים דווח על מספר נפגעים, אך טרם פורסם מניין רשמי ומלא של הפצועים.

בעיר סן אטיין דווח כי מפגין איבד את ידו בעקבות פיצוץ רימון שהושלך במהלך עימות עם כוחות המשטרה. לפי הדיווחים הראשוניים, הפיצוץ אירע לאחר שהאיש הרים את הרימון. נסיבות המקרה עדיין אינן ברורות במלואן.

בניס נפצע אדם באורח קשה משברי זכוכית, על פי הדיווחים בעת שניסה לנפץ חלון של חנות. בעיתון הצרפתי "לה פריזיאן" דווח כי לפחות ארבע חנויות בעיר ניזוקו.

בפריז הופצו תיעודים שבהם נראה שוטר מפונה על ידי עמיתיו במהלך הפרות סדר. המשטרה הפעילה גז מדמיע ואמצעים נוספים לפיזור מפגינים, ונערכה בכוחות מתוגברים באזורים מרכזיים, בהם השאנז אליזה ושער הניצחון.

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גל ההפגנות הנוכחי החל ב-17 בספטמבר, כאשר תלמידים בבתי ספר ברחבי צרפת החלו למחות על התנאים במערכת החינוך.

בין הדרישות שהעלו המפגינים: טיפול במחסור במורים, צמצום הצפיפות בכיתות ושיפור התשתיות במוסדות הלימוד, בעיקר בשכונות ובפרברים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים.

במהלך השבועות האחרונים התרחבה המחאה גם לנושאים כלכליים, ובהם עליית מחירי הדלק, יוקר המחיה והקיצוצים המתוכננים בתקציב המדינה לשנת 2027.

אל ההפגנות הצטרפו גם פעילים המזוהים עם מחאת "האפודים הצהובים", שפרצה בצרפת לפני מספר שנים על רקע טענות דומות בנוגע לעלויות המחיה.