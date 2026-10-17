תם הסיפור: ליברמן חושף את התוכנית שלו להדחת נתניהו

ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הציג הערב (שבת) את תוכניתו הפוליטית ליום שאחרי הבחירות לכנסת ה-26.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב ליברמן: "חייבים לסלק את ביבי. מיד עם השבעת הכנסת ה-26, נפעל להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולבחירת יו"ר כנסת חדש." בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "לאחר מכן" המשיך ליברמן, "נעביר את 'חוק הנאשם' בשלוש קריאות, ובזה תם הסיפור". לפי התוכנית שהציג, החלפת יו"ר הכנסת תהיה הצעד הראשון, ולאחריה תפעל מפלגתו לקידום החוק. עם זאת, מימוש המהלך יהיה תלוי בהרכב הכנסת הבאה וביכולת לגבש רוב פרלמנטרי לכל אחד מהצעדים.

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מוקדם יותר היום התייחס ליברמן גם לסוגיית התחבורה הציבורית בשבת והצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להפעלתה, תוך התחשבות באופייה של כל רשות מקומית.

"חיה ותן לחיות", כתב יו"ר ישראל ביתנו, והציג את עמדתו שלפיה יש לאפשר לכל עיר לקבוע את אופי השירות בהתאם לצביונה.