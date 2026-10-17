סגירת חשבון בעזה: מחבל שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל

טבח השבעה באוקטובר ( עבד אל ראחים חאטיב / פלאש90 )

צה"ל הודיע הערב (שבת) כי במהלך הימים האחרונים חיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס בתקיפות שבוצעו במוקדים שונים ברצועת עזה.

על פי הודעת הצבא, בין ההרוגים גם מחבל שהשתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. התקיפות בוצעו בין יום חמישי לשבת, ולדברי צה"ל נועדו לסכל איומים מצד פעילי הארגון, שלפי המידע שבידי הצבא עסקו בתקופה האחרונה בקידום פעולות טרור ובניסיונות לשקם את היכולות הצבאיות של חמאס.

רשימת המחוסלים ( דובר צה"ל )

מחבל נוח'בה, צלף ומשתתף בטבח

ביום חמישי חוסל מחמוד חאלד מחמד מדהון, פעיל נוח'בה בחמאס. לפי צה"ל, במהלך המלחמה השתתף מדהון בלחימה נגד כוחות הצבא והיה מעורב בשיגור טילים נגד טנקים לעברם.

ביום שישי חוסלו שני פעילים נוספים: עבידה סהיל חמד מרתגא, ששימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס, ואדהם חליל מוחמד מערוף, שלפי הודעת צה"ל השתתף בפשיטה לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

היום (שבת) חוסל פעיל נוסף בארגון, עבד אלגואד גודה, בתקיפה נוספת ברצועה.

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צה"ל: "המחבלים הפרו את הפסקת האש"

בצה"ל מסרו כי ארבעת המחבלים עסקו לאחרונה בקידום מתווי טרור נגד חיילי צה"ל ואזרחים ישראלים, ובמקביל פעלו לחידוש היכולות המבצעיות של חמאס.

לדברי הצבא, פעילותם נעשתה תוך הפרות חוזרות של הסכם הפסקת האש, וההחלטה לתקוף אותם התקבלה במטרה להסיר את האיום שנשקף מהם.

עוד הודגש כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים ברצועת עזה בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי צה"ל ימשיך לפעול נגד איומים ביטחוניים במרחב.