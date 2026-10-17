הגלגל התהפך: ארגוני הטרור נאלצים לממן את משמרות המהפכה

תמונת מצב חריגה עולה מדבריו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האדמירל בראד קופר.

משבר הכלכלי באיראן הגיע, לטענתו, למצב שבו ארגוני טרור ומיליציות שנתמכו במשך שנים בידי משמרות המהפכה נדרשים כעת להעביר כספים בכיוון ההפוך - בחזרה לטהראן.

בסרטון שפרסם אתמול (שישי) תיאר קופר את השלכות הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על המשטר האיראני, בעקבות תשעה חודשי מלחמה והגבלות נרחבות על פעילותו הכלכלית.

לדבריו, בין הארגונים שמעבירים כספים למשמרות המהפכה נמצאים חיזבאללה, חמאס ומיליציות שיעיות הפועלות בעיראק.

קופר טען כי המצוקה הכלכלית של הכוחות האיראניים כה חמורה, עד שארגונים המזוהים עם טהראן מעכבים תשלומי שכר לאנשיהם כדי להעביר כספים למשמרות המהפכה.

לדבריו, גם בתוך איראן עצמה מתקשה המשטר לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות. בין היתר, דווח על עיכובים בתשלום משכורות, פנסיות והטבות לעובדי ציבור, לרבות אנשי כוחות ביטחון הפנים ומשמרות המהפכה.

מדובר בשינוי משמעותי ביחסים הכלכליים שבין איראן לארגונים הנתמכים על ידה, כאשר במשך שנים הייתה טהראן מקור מרכזי למימון פעילותם.

25 מיליארד דולר אבדו מהכנסות הנפט

על פי הנתונים שהציג מפקד סנטקום, המצור הימי האמריקני גרם לאיראן לאובדן הכנסות מנפט בהיקף המוערך ב-25 מיליארד דולר.

בנוסף, בשבועות האחרונים הצליחו פיקוד המרכז האמריקני ומשרד האוצר של ארצות הברית להקפיא נכסים איראניים במטבעות דיגיטליים בשווי של כ-350 מיליון דולר.

בממשל טראמפ מעריכים כי הלחץ הכלכלי פוגע ביכולת התפקוד של המשטר ושל כוחות הביטחון האיראניים. עם זאת, גורמים אמריקניים מזהירים כי המצוקה עלולה גם להגביר את התוקפנות של טהראן.