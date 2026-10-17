טראמפ מפתיע: ישראל מסייעת לסעודיה, הסכמי אברהם חוזרים בגדול

נתניהו ומנהיג סעודיה מוחמד בן סלמאן ( פלאש 90, שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס אמש (שישי) לשיתוף הפעולה בין ישראל לסעודיה במאבק נגד המורדים החות'ים בתימן, וטען כי ישראל כבר סייעה לממלכה באופן משמעותי.

הנשיא אף הביע הערכה כי הסעודים יהיו מוכנים להסתייע בישראל גם בהמשך. בשיחה שקיים עם עיתונאים מחוץ לבית הלבן נשאל טראמפ האם לדעתו סעודיה צריכה להיענות להצעת הסיוע הישראלית במאבק בחות'ים. "כן, אני חושב שכן. אני חושב שהם יקבלו אותו. ישראל סייעה מאוד לסעודיה", השיב הנשיא. דבריו של טראמפ מצביעים על שיתוף פעולה בין המדינות בתחום הביטחוני, לפחות על פי גרסתו, אף שישראל וסעודיה טרם כוננו יחסים דיפלומטיים רשמיים. הנשיא לא פירט מה היה טיב הסיוע הישראלי, מתי ניתן או באילו דרכים הועבר.

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הסכמי אברהם חוזרים לשולחן?

בהמשך דבריו נשאל טראמפ גם על האפשרות שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם ותכונן יחסים רשמיים עם ישראל.

"כן, אני חושב שכן. אולי יותר מתמיד", השיב הנשיא, והביע אופטימיות באשר לאפשרות לקדם את המהלך.

טראמפ הוסיף כי "סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל ושלנו", בהתייחסו לסיוע שמעניקות לדבריו ישראל וארצות הברית לממלכה.

הצהרותיו של הנשיא מגיעות על רקע המאבק המתמשך מול החות'ים בתימן, ומהוות איתות לאפשרות של התקרבות נוספת בין ירושלים לריאד.

עם זאת, טראמפ לא הודיע על הסכם חדש בין המדינות ולא מסר פרטים על מגעים קונקרטיים לנורמליזציה. גם לא נמסר אישור רשמי מצד סעודיה לפרטי שיתוף הפעולה שעליהם דיבר הנשיא.