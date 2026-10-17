תקרית חריגה בבנימין: דיפלומטים זרים הותקפו בידי מתיישבים

תקיפת רכב הדיפלומטים ( שימוש לפי סעיף 27א )

תקרית חריגה התרחשה היום (שבת) באזור הכפר טייבה שבמרחב בנימין, לאחר שעלו טענות כי קבוצת מתיישבים רעולי פנים תקפה תושבים פלסטינים שעסקו במסיק זיתים, וכן נציגים דיפלומטיים ממספר מדינות אירופיות ששהו במקום.

על פי הדיווחים והתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, האירוע התרחש בשטח B, בעת שבאזור נכחו נציגים מצרפת, בלגיה ופולין, ובהם קונסולים ודיפלומטים נוספים. נציגי בלגיה טענו כי במהלך התקרית נופצה שמשת רכב השייך לקונסוליה הבלגית בירושלים.

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות פרסום התיעודים הודיעה משטרת מחוז ש"י כי תחנת בנימין פתחה בחקירת האירוע, במטרה לברר את נסיבותיו ולזהות את המעורבים. מהמשטרה נמסר כי עם קבלת התיעוד הועבר דיווח גם למשרד החוץ, במטרה לאתר את הנפגעים, לגבות מהם עדויות ולאסוף ראיות שיאפשרו את מיצוי החקירה. שתי פעילות ישראליות שנכחו באזור טענו כי רעולי פנים חסמו את דרכן, הקיפו את רכבן ודרשו מהן להציג תעודות זהות. לדבריהן, הן אף ספגו איומים על חייהן וניסו ליצור קשר עם גורמי הצבא בזמן אמת, אך לא קיבלו מענה.

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צה"ל: "לא היו כוחות בנקודה בעת התקיפה"

בדובר צה"ל התייחסו לאירוע בחומרה וגינו את האלימות שעליה דווח.

"צה"ל מגנה בתוקף את אירוע האלימות החמור שהתרחש במרחב הכפר טייבה שבחטיבת בנימין, שבמהלכו הותקפו נציגים דיפלומטים על ידי פורעים ישראלים", נמסר בהודעת הצבא.

עוד נמסר כי שוטרים וחוקרי זיהוי פלילי ממחוז ש"י פועלים באזור באבטחת כוחות צה"ל, לצורך איסוף ממצאים, ראיות ועדויות.

בהתייחס לטענות על היעדר מענה מצד הצבא, מסרו בצה"ל כי מבדיקה ראשונית עולה שבזמן האירוע לא נכחו כוחות צבא בנקודה שבה התרחשה התקיפה המדווחת.

לפי גרסת הצבא, הדיווח על האירוע הועבר לחשבון של החמ"ל החטיבתי, המיועד לקבלת דיווחים מגורמי ביטחון מוסמכים ולא מאזרחים. בצה"ל הסבירו כי לחמ"ל מגיעים דיווחים מבצעיים רבים, וכי קיימים מוקדים אחרים שנועדו לקבל פניות אזרחיות.

עם זאת, בצה"ל הדגישו כי נסיבות האירוע כולו ייבדקו. מדובר בשלב זה בממצאי תחקור ראשוני בלבד, ולא במסקנות סופיות בנוגע להתנהלות הכוחות או למענה שניתן לדיווחים.

בצה"ל ציינו בנוסף כי ביקור המשלחת הדיפלומטית לא תואם מראש עם הצבא, והסבירו כי לתיאום כזה יש חשיבות בהיערכות לאבטחת ביקורים מסוג זה.