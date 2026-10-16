דפנה ליאל מנתחת: המלכודת שאיזנקוט טומן לנתניהו

פחות משבועיים לפני הבחירות לכנסת, שייערכו ב-27 באוקטובר, מתברר כי אחד הקרבות המרכזיים עשוי להתנהל דווקא סביב המפלגות הקטנות בגוש הימין. בניתוח פוליטי שפרסמה היום (שישי) דפנה ליאל בחדשות 12, מתואר התרחיש שממנו עלול להיפגע ראש הממשלה בנימין נתניהו: מאות אלפי קולות של מצביעי ימין שלא יתורגמו למנדטים, בעקבות כישלונן של מפלגות קטנות לעבור את אחוז החסימה.

לפי הניתוח, יו"ר מפלגתו של גדי איזנקוט מבקש לגרור את נתניהו לתחרות ישירה על תואר המפלגה הגדולה ביותר. אלא שמאחורי הקרב הזה מסתתרת מטרה נוספת: להביא לכך שנתניהו ימשוך מצביעים ממפלגות הימין הקטנות, ובכך יגדיל את מספר הקולות שעלולים ללכת לאיבוד.

התרחיש: מאות אלפי קולות בימין עלולים להימחק

על פי הניתוח, בין המפלגות שעלולות להיפגע מהמהלך נמצאות אלה של עופר וינטר, ירון זליכה ויועז הנדל. לצידן הוזכרו גם מפלגות נוספות, בהן אח"י, צבע שחור, הציבור החרדי ונעם.

לפי התרחיש שהוצג, אם המפלגות הקטנות הללו לא יעברו את אחוז החסימה, בין 6% ל-8% מקולות הבוחרים עלולים שלא להיות מתורגמים למושבים בכנסת, כאשר מרביתם צפויים להגיע מגוש הימין.

מדובר בתרחיש בעל משמעות פוליטית, במיוחד בבחירות שבהן הפער בין הגושים עשוי להיות מצומצם. גם אובדן של כמה אלפי קולות עשוי להשפיע על חלוקת המנדטים ועל יכולתו של אחד הצדדים להגיע לרוב הדרוש להרכבת ממשלה.

הניתוח מצביע על דמיון לבחירות 2022, שבהן כ-300 אלף קולות, השווים לכשבעה מנדטים, נותרו מתחת לאחוז החסימה בעקבות כישלונה של מרצ להיכנס לכנסת.

אלא שהפעם, על פי הניתוח, המטרה המיוחסת לאיזנקוט היא לגרום לתוצאה דומה דווקא במחנה הפוליטי של נתניהו.