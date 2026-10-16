חדאד תוקף את נתניהו: "הכשיר את עבאס אצל הרב דרוקמן"

יוסף חדאד ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

פעיל ההסברה וממובילי מפלגת עמך ישראל, יוסף חדאד, יצא היום (שישי) במתקפה נגד מבקריו בעקבות פרסום התבטאויותיו משנת 2021 על יו"ר רע"מ מנסור עבאס. חדאד טען כי דברים שאמר בעבר מוצגים כעת באופן מעוות, והזכיר כי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לדבריו מגעים עם עבאס ואף פעל להכשרת שיתוף פעולה עמו.

"אני רואה את כל אנשי התעמולה מקדמים את זה שבשנת 2021 דיברתי על החצי צעד שעשה מנסור עבאס בכניסה לקואליציה", כתב חדאד. בהמשך הפנה את הביקורת כלפי היחס לנתניהו, וטען כי ראש הממשלה עצמו פעל בעבר לקידום שיתוף פעולה עם יו"ר רע"מ. "אני בטוח שהם יהיו בהיסטריה גדולה יותר כשיגלו שראש הממשלה נתניהו הזמין אותו באותה שנה לבלפור כמה פעמים ואפילו הפגיש אותו עם הרב דרוקמן כדי להכשיר אותו! זה פשוט בטח התפספס להם... המסר ברור- דין לנתניהו ודין ליוסף חדאד". בפוסט נוסף שפרסם, התייחס חדאד ישירות לעיתונאי כאן 11 מיכאל שמש, בעקבות פרסום קטע שבו התבטא על כניסתה של מפלגה ערבית לקואליציה בשנת 2021. "הקמפיין נגדי ונגד מפלגת עמך ישראל נמשך עם עוד ניסיונות עלובים למחזר קטעים מהעבר ולהציג אותם היום באופן מעוות", טען.

מנסור עבאס ( יונתן זינדל / פלאש90 )

לדבריו, הדברים שיוחסו לו אינם בגדר חשיפה חדשה, שכן הוא עצמו כתב על הנושא בספרו, ואף הפנה לעמוד 77 שבו התייחס למהלך של עבאס.

"מנסור עבאס דיבר על הכרה במדינה יהודית, על הרצון להשפיע מבפנים, ואפילו עשה צעד מעשי כשהצטרף לקואליציה בתקופת ממשלת בנט-לפיד", ציטט חדאד מספרו.

עם זאת, הוא הדגיש כי לצד ההכרה בצעד הפוליטי שנקט עבאס, הביע גם ביקורת משמעותית על דרכו.

"שלא יהיה לכם ספק, יש פערים משמעותיים ביני לבין עבאס, אבל אי־אפשר להתעלם מהדרך שלו, אפילו שלדעתי אורכה היה חצי צעד".

חדאד הסביר כי הביקורת שלו על עבאס נגעה בין היתר ליחסו לארגוני הטרור ולשאלת השתלבותה של החברה הערבית במדינה. לדבריו, עבאס לא היה מסוגל "לקרוא לחמאס ולחיזבאללה ארגוני טרור, לעודד השתלבות חברתית במדינה, כולל שירות לאומי".

הרב דרוקמן זצ"ל ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

לצד הביקורת, חדאד לא חזר בו מההכרה בחשיבות המהלך הפוליטי של עבאס באותה תקופה.

"אבל גם חצי הצעד שעשה היה חשוב", כתב בספרו, והסביר כי עצם ההכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית וההשתתפות בקואליציה היו מבחינתו צעדים בעלי משמעות.

לדבריו, כניסתו של עבאס לקואליציה גם הוכיחה כי נציגים ערבים יכולים להשתלב במוקדי קבלת ההחלטות בישראל, ובכך לסייע בהסברה הישראלית מול טענות על משטר אפרטהייד.

לקראת סיום דבריו שב חדאד ותקף את מי שמפיצים את ההתבטאויות הישנות שלו, וטען כי נעשה ניסיון להציג אותו כתומך של עבאס, בניגוד לעמדותיו כיום.

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"אז תמשיכו עם הספינים, הפכתם אותי כבר לאויב העם, לבוגד, למשת"פ, אז עכשיו תהפכו אותי גם לחבר הכי טוב של מנסור עבאס...", כתב.

חדאד הדגיש כי מטרתו הפוליטית היא דווקא להחליף את עבאס ואת חברי הכנסת הערבים המכהנים כיום, בין היתר באמצעות גיוס תמיכה מתוך החברה הערבית.

"ואנחנו בעמך ישראל נעשה את זה גם בעזרת קולות מתוך החברה הערבית שגאים להיות חלק מהמדינה הזו!", סיכם.