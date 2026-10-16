גדי איזנקוט ( יונתן זינדל \ פלאש 90 )

העיתונאי מיכאל האוזר טוב התייחס היום (שישי) לאפשרות של הקמת ממשלה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולגדי איזנקוט לאחר הבחירות. בפוסט שפרסם ברשת X העריך כי למרות הכחשותיו הנחרצות של איזנקוט, התמונה הפוליטית עשויה להשתנות בהתאם לתוצאות הבחירות.

"נאמר זאת כך, הסיכוי שליברמן יהיה ראש ממשלה גבוהה יותר מהסיכוי שאיזנקוט ישב עם נתניהו", כתב האוזר טוב, תוך שהוא מבחין בין שתי האפשרויות הפוליטיות. בהמשך התייחס להבדל בין התנהלותם של השניים: "הראשון עוסק בכך בגלוי, והשני מכחיש נחרצות".

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למרות הדברים הללו, האוזר טוב הבהיר כי להערכתו האפשרות של שיתוף פעולה בין איזנקוט לנתניהו אינה בהכרח יורדת מהפרק, וכי התוצאה שתתקבל בקלפי עשויה להיות משמעותית.

"אבל אני מאמין שגם זה יסתדר ביום שאחרי הבחירות, בהנתן שגוש איזנקוט יהיה באזורי ה-55 ולא ה-50", כתב.

בדבריו הצביע האוזר טוב על ההבדל האפשרי בין מצב שבו הגוש המזוהה עם איזנקוט יגיע לכ-50 מנדטים לבין מצב שבו יגיע לכ-55 מנדטים. לפי הערכתו, מספר המנדטים עשוי להשפיע על האפשרויות הפוליטיות שיעמדו בפני איזנקוט לאחר הבחירות