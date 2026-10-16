זהו זה (צילום פיני סילוק) ( זהו זה (צילום פיני סילוק) )

השחקן והקומיקאי שלמה בראבא, מהדמויות המזוהות ביותר עם תוכנית הבידור המיתולוגית "זהו זה!", החליט לעזוב את התוכנית המשודרת בכאן 11, כך פורסם אתמול (חמישי) ב-ynet. בראבא, שחזר לתוכנית עם עליית הגרסה המחודשת שלה בשנת 2020, הסביר כי בגיל 76 החליט לפנות זמן לעשייה אחרת.

"ביום הולדת 76 הבטחתי לעצמי שאתפנה לעשות דברים חדשים, שלא יכולתי לעשות בגלל עומס", אמר בראבא ל-ynet, והסביר את הסיבה להחלטתו להיפרד מהתוכנית שבה השתתף במשך שנים. בראבא הוא אחד השחקנים הוותיקים והמזוהים ביותר עם "זהו זה!", וזכור במיוחד בזכות דמותו של "יאצק", שהפכה לאחת הדמויות המוכרות שגילם במסגרת התוכנית. בשנת 2020, עם חזרתה של "זהו זה!" למסך בגרסה מחודשת בתאגיד השידור הציבורי, שב גם בראבא להשתתף בה לצד חבריו הוותיקים: גידי גוב, דב'לה גליקמן, מוני מושונוב ואבי קושניר. למרות עזיבתו את התוכנית, בראבא אינו פורש מעולם המשחק. בשנים האחרונות הוא המשיך להשתתף בהפקות טלוויזיה, קולנוע ותיאטרון, בהן הסדרות "שטוקהולם" ו"שישה אפסים" ששודרו בכאן. בנוסף, השתתף בהצגת היחיד "שבת בבוקר" בפסטיבל תיאטרונטו, המבוססת על סיפורו של שלמה רון, שנרצח בנחל עוז במתקפת 7 באוקטובר. בראבא משחק גם בהצגות "הלב" ו"מצחיקונת". בתאגיד השידור הציבורי התייחסו לעזיבתו של השחקן הוותיק והבהירו כי התוכנית תימשך גם בעונה הקרובה, תוך שילוב שחקנים נוספים.

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"כולנו אוהבים ומפרגנים מאד לבראבא, ומאחלים לו בהצלחה רבה בפרויקטים שלפניו. נפרדנו ממנו בצער לאחר שנים ארוכות של עבודה משותפת, ובטוחים שעוד ניפגש בהפקות נוספות בעתיד", נמסר מכאן.

בתאגיד הוסיפו כי בכוונתם להמשיך ולרענן את הרכב המשתתפים: "כמו בעונה הקודמת של 'זהו זה', גם בעונה הזאת, נמשיך לרענן את התכנית עם שחקנים מוכשרים נוספים, וכולנו מלאי אנרגיה לקראת העונה החדשה. אוהבים מאד את בראבא ומאחלים לו בהצלחה מכל הלב".