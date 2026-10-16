הרב ליאור פוסק: מותר למסוק כרמים נטושים של ערבים

פסק הלכה של הרב דב ליאור, מבכירי רבני הציונות הדתית, מעורר מחלוקת סביב מסיק הזיתים ביהודה ושומרון. הרב קבע בפסק שכתב כי מותר ליהודים למסוק זיתים במטעים ברחבי יהודה, שומרון ובנימין, גם באזורים המרוחקים מיישובים יהודיים.

בפסק ההלכה, שנכתב בעקבות פניות בנושא, טוען הרב ליאור כי הקרקע לא נרכשה מעם ישראל או מיהודים פרטיים, ולכן, לשיטתו, היא נותרה בבעלות עם ישראל. הוא מסתמך בין היתר על הכלל ההלכתי שלפיו קרקע אינה נגזלת.

הרב ליאור מתייחס גם למצב שבו בעלי המטעים אינם יכולים להגיע למסוק את הזיתים בשל מגבלות ביטחוניות. לדבריו, במקרה כזה ניתן להניח שהתייאשו מהפירות. הוא מוסיף כי גם אם מגיעה לנוטעים תמורה על עבודתם, הם כבר קיבלו אותה לאורך השנים באמצעות הפירות שאכלו.

"לכן, מסיק זיתים בארץ הקודש מותר לחלוטין", כתב הרב, והוסיף כי יש בכך מעלה בהתחשב בסכנות הביטחוניות הכרוכות בהתקרבות פלסטינים ליישובים יהודיים ולנקודות התיישבות. בסיום הפסק הוא קובע כי מותר למסוק גם במטעים המרוחקים מהיישובים, כדי לבטא את הבעלות היהודית על הארץ, ולדבריו יש בכך קיום של מצוות כיבוש הארץ.

"גזל אסור מכל אדם"

בארגון רבני צהר דוחים את ההיתר וקובעים כי "גזל אסור מכל אדם, יהודי ונכרי כאחד". לדבריהם, כל עוד המדינה מכירה בבעלות של אדם על הזיתים, אין היתר לאחרים לקחת אותם. הארגון מדגיש כי הפקעת רכוש מטעמי ביטחון נתונה לסמכות הרשויות בלבד, ולא להחלטה עצמאית של אזרחים.

אחת הטענות המרכזיות בתגובת צהר נוגעת לפסיקה קודמת של הרב ליאור עצמו. בארגון מפנים לספר השו"ת שלו, "דבר חברון", וטוענים כי גם הרב ליאור קבע בעבר שהסמכות להפקיע רכוש מטעמי ביטחון נתונה למדינה, וכי אין היתר לכל אדם לפעול על דעת עצמו.

"המחשבה להתיר את לקיחת הזיתים בשל 'ייאוש' של הבעלים, משום שהצבא אוסר עליהם לגשת למטע, איננה מתחילה כאשר הבעלים מודיעים שהם אינם מתייאשים אלא מתכוונים למסוק את הזיתים באופן שבו הצבא מאפשר להם", נכתב בתגובה.