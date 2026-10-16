רונן בר ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מיכה קובי, בכיר לשעבר בשירות הביטחון הכללי, מתח היום (שישי) ביקורת חריפה על הליך מינויו של רונן בר לראש השב"כ, וטען כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קיבל אזהרות בנוגע להתאמתו של בר לתפקיד, אך בחר למנות אותו בכל זאת. בריאיון לזיו מאור ויסכה בינה בגלי ישראל טען קובי כי המינוי עורר תמיהה גם בתוך הארגון.

"בואו ניקח את תהליך המינוי של רונן בר: מי שהביא אותו אז היה בנט, שהביא אותו בגלל ההיכרות ביניהם מתקופת סיירת מטכ"ל. כשאמרו לו שהוא לא מתאים לשמש כראש שב"כ – הוא בכל זאת נבחר, ובשב"כ עצמו הרימו גבה", אמר קובי. בדבריו קשר קובי בין מינויו של בר לבין ביקורת רחבה יותר שהוא מותח על שיטת המינויים בשירות הביטחון הכללי. לדבריו, לאורך השנים הגיעו לתפקידים בכירים בארגון גם אנשים שלא בהכרח נבחרו בזכות כישוריהם, אלא בעקבות קשרים אישיים בתוך המערכת. "כאיש שהיה במערכת, אני יודע שאותם אנשים שמדברים בתקשורת דברים 'אנטי ביבי', קיבלו תארים לא תמיד מפני שהיו מוצלחים, אלא בגלל שיטת 'חבר מביא חבר'", טען.

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קובי המשיך ומתח ביקורת על הליכי בחירתם של ראשי השב"כ לאורך השנים. לטענתו, חלק ממי שעמדו בראש הארגון לא הצליחו בתפקידם, והבעיה נעוצה בין היתר באופן שבו בוצעו המינויים.

"היו מספר ראשי שב"כ שלדעתי נכשלו, אך הם נבחרו כי היה תהליך מינויים קלוקל בתוך השב"כ", אמר.

בהמשך הציג קובי את מינויו של רונן בר כדוגמה לטענותיו על התנהלות המערכת. לדבריו, ההיכרות המוקדמת בין בנט לבר מתקופת השירות בסיירת מטכ"ל הייתה הסיבה שבגינה קידם בנט את מינויו.