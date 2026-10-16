גולגולת דינוזאור ( צילום: שאטרסטוק )

משך כמעט מאה שנה הוא שכב במגירה במוזיאון הטבע בלונדון – שבר עצם שאיש לא חקר עד עכשיו. סריקה ממוחשבת גילתה שמדובר בדינוזאור טורף שלא היה מוכר למדע, הראשון מסוגו שנמצא אי פעם באירופה.

את המאובן מצא רג'ינלד וולטר טולי, פליאונטולוג חובב, למרגלות צוק בחוף הדרום-מערבי של האי וייט שבדרום אנגליה. אחרי מותו רכש המוזיאון יותר מ-1,000 פריטים מהאוסף שלו, וביניהם השבר הזה, שנרשם באוסף ב-1924. "זו תעלומה של ממש שהמאובן הזה הוזנח כל כך הרבה זמן, כשהוא שוכב במגירה כמעט 100 שנה", אמר ד"ר קסיוס מוריסון, שהוביל את המחקר. לדברי שותפו למחקר, הדוקטורנט צ'רלי שרר, איש לא שם לב אליו עד לפני כמה שנים. מדובר בחלק האחורי של גולגולת – תיבת המוח. החוקרים סרקו אותו בסורק CT, בנו ממנו מודל תלת-ממדי והשוו אותו לגולגולות של טירנוזאורים, ספינוזאורים, ראפטורים וטורפים דו-רגליים נוספים. הניתוח מיקם אותו במשפחת המגה-ראפטורנים: טורפים עם זרועות ארוכות וחזקות וטפרים עצומים בידיים. המין החדש קיבל את השם Invictibellatrix amberina – "לוחמת שלא הובסה". החלק השני של השם, אמברינה, הוא גם שם נשי וגם רמז לענבר שנמצא בסלעים שבהם התגלה המאובן. לדברי החוקרים, השם נועד לתת תקווה וכוח למי שסובל מבריונות, מאפליה ומדיכוי.

דינוזאור ( צילום: שאטרסטוק )

הדינוזאור חי לפני כ-120 מיליון שנה. לפי הערכת החוקרים אורכו היה 3 עד 4 מטרים וגובהו מעט יותר ממטר וחצי, וייתכן שהטפרים שלו הגיעו ל-10 עד 20 ס"מ. במילים אחרות: טורף בגודל של נמר גדול. הוא ניזון כנראה מדינוזאורים קטנים, לטאות ויונקים, ותפקידו בטבע דמה לזה של הצבוע.

"הוא לא היה הטורף העליון של תקופתו, אבל עבור בני אדם הדינוזאור הזה היה מסוכן יותר מטי-רקס", אמר מוריסון. "היינו טרף בגודל מושלם, בערך שליש ממשקל הגוף שלהם".

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מגה-ראפטורנים הפכו בהמשך לטורפי-על בדרום אמריקה, באוסטרליה ובאנטארקטיקה. הגדול שבהם, מאיפ, הגיע לאורך של כ-10 מטרים וחי בפטגוניה כ-50 מיליון שנה אחרי הדינוזאור מהאי וייט. אבל עד עכשיו לא נמצא אף מגה-ראפטורן באירופה. "המין החדש הזה הוא ההוכחה הראשונה שלנו לכך שמגה-ראפטורנים היו גם באירופה", אמר שרר. המחקר פורסם בכתב העת Royal Society Open Science.

"למרות יותר מ-200 שנות איסוף, האי וייט ממשיך להפתיע אותנו עם מיני דינוזאורים חדשים", אמר פרופ' פול בארט ממוזיאון הטבע. מוריסון כבר מסתכל קדימה: "נמצאות הרבה עצמות באי וייט – מי יודע מה עוד מחכה לגילוי".