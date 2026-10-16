הם כיבו את המנוע כדי לא לפגוע בלוויתן - ואז הוא זינק עליהם

"זה היה כאילו רכבת משא פגעה בסירה". כך תיאר סטיבן הייד את הרגע שבו לוויתן גבנון פרץ מהמים והתנגש בסירת הדיג שלו, מול חופי לונג איילנד בניו יורק.

הייד יצא לים עם חמיו, סטיב בשיאן, ועם אחיינו אוליבר סמטר, תלמיד י"ב בתיכון רוזלין. הם שטו מול פייר איילנד, ליד מפרץ מוריצ'ס, כשהבחינו בלהקת דגי מנהדן – מקור מזון של לווייתני גבנון.

אז הם ראו גם את הלוויתן. לדברי הייד, הוא היה במרחק של כ-275 מטר והתקרב אליהם, ולכן החליט לכבות את המנוע כדי שהמדחף לא יפגע בו. הסירה נסחפה, והייד ביקש מאוליבר להתחיל לצלם.

הרגע הבא נקלט במצלמה. הלוויתן זינק מהמים והתנגש בדופן הסירה, והמכה תלשה דלת מהצירים שלה. "וואו, מה קרה הרגע?", הייתה התגובה הראשונה של אוליבר, כפי שתיאר אותה אחר כך.

"חשבתי שאולי אנחנו הולכים לטבוע", סיפר אוליבר לרשת News 12. "אבל הסירה הייתה בסדר, הלוויתן היה בסדר. זה פשוט היה מטורף". בשיאן, חמיו של הייד, אמר: "אם זאת לא הייתה סירה גדולה, אני חושב שהיינו במים". הסירה שלהם באורך של כ-10 מטרים.

איש לא נפגע, והלוויתן המשיך לשחות הלאה. הייד מודה שהמחשבה הראשונה שעלתה לו בראש הייתה מעשית למדי: "האם חברת הביטוח שלי תכסה את זה?".

הדייגים סיפרו שבמשך יותר מעשור שבו הם יוצאים לדוג יחד, מעולם לא ראו משהו כל כך גדול וכל כך קרוב. לווייתני גבנון באזור ניו יורק יכולים להגיע לאורך של 12 עד 15 מטרים ולמשקל של עד 40 טון.