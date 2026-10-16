העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (שישי) בריאיון לאלי ציפורי בגלי ישראל לתמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, והבהירה כי בניגוד לתדמית שלדבריה מנסים לייחס לתומכיו, הנאמנות שלהם אינה בלתי מוגבלת. לטענתה, אם יתברר שנתניהו אכן ביצע מעשים חמורים או לא חוקיים, מצביעי הימין יהיו הראשונים להפנות לו עורף.

"מילת הגנאי על האוהדים של נתניהו היא 'ביביסטים'. אין אף אדם שתומך בנתניהו שאם היה מגלה עליו שבאמת עשה דברים מזעזעים או לא חוקיים – היה ממשיך לתמוך בו", אמרה חסון.

בהמשך דבריה התייחסה חסון לאופן שבו מוצגים לעיתים תומכי נתניהו בשיח הציבורי, וטענה כי הניסיון לתאר אותם כמי שתומכים בראש הממשלה ללא כל שיקול דעת אינו משקף את עמדותיהם.

"הימין היה מוקיע אותו, יש הרבה אנשים בימין עם ערכים. זו לא איזו קבוצה של 'בבונים' כמו שניסו לייצר, אנשים הם לא עדר של שוטים", אמרה.

חסון המשיכה והדגישה כי לתפיסתה, התמיכה של מצביעי הימין במנהיג פוליטי מבוססת על ערכים והשקפת עולם, ולא על נאמנות אישית שאינה תלויה במעשיו.