האב השכול נגד רונן בר: "קראתי את התביעה ועמדתי להקיא"

הולך הביתה ב-15.6 רונן בר. (חיים גולדברג/פלאש90) ( רונן בר. (חיים גולדברג/פלאש90) )

שמעון אלקבץ, מפקד גלי צה"ל לשעבר ששכל את בתו סיוון בטבח 7 באוקטובר, יצא היום (שישי) במתקפה חריפה נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. בריאיון לדורון כהן ואיתן אורקיבי בתוכנית "ועדת העורכים" בגלי ישראל, מתח אלקבץ ביקורת קשה על התנהלותו של בר ועל האופן שבו הוא מתייחס לאחריותו למחדל 7 באוקטובר.

"הם לא תפקדו בשבעה באוקטובר. אם הייתה בהם מידה של ענווה – הם היו צריכים להתכסות בבושה וכלימה", אמר אלקבץ, בהתייחסו לאחראים למערכת הביטחון בזמן המתקפה. בהמשך התייחס אלקבץ לכתב התביעה שהגיש בר, ובו, לדבריו, ציין ראש השב"כ לשעבר כי הוא לוקח אחריות. אלקבץ דחה את האופן שבו הוצגה האחריות וטען כי מי שמקבל על עצמו תפקיד ביטחוני בכיר נושא באחריות כבר מרגע כניסתו לתפקיד. "זה שרונן בר כותב בכתב התביעה שלו שהוא לוקח אחריות - אחריות לוקחים כשמקבלים את התפקיד!", תקף. לדברי אלקבץ, ישנם כישלונות שאינם מאפשרים להמשיך ולשאת בתפקיד בכיר, והכרה באחריות צריכה לכלול גם הודאה מפורשת בכישלון.

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"בתפקיד כזה יש דברים שפשוט אסור שיקרו, ואי אפשר להמשיך להחזיק בתפקיד כזה גדול אחרי אסון כזה כבד. צריך פשוט להתבייש, להודות 'נכשלתי', 'לא ביצעתי את המשימה', 'לא עמדתי בתפקיד' – ולהסיר את הדרגות. בטח שלא להקים בית ספר למנהיגות!"

אלקבץ, שאיבד את בתו סיוון בטבח, סיפר במהלך הריאיון כי קרא את כתב התביעה של בר במלואו, והביע זעזוע מהדברים שנכתבו בו.

"אני קראתי את כל 135 העמודים של התביעה שלו, עמדתי להקיא, זה פשוט לקרוא את הדברים האלה ולא להאמין שהאיש הזה עמד בראש מערך הביטחון המסכל", אמר.