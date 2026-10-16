טראמפ: "התקיפות על בתי הזיקוק הן חרפה - יש מטרות אחרות"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, בעקבות חידוש התקיפות האוקראיניות על בתי זיקוק ברוסיה. בריאיון לרשת ניוזמקס כינה טראמפ את התקיפות "חרפה", וטען כי זלנסקי קשה יותר למשא ומתן מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

"אם אתם אומרים לי שזלנסקי שוב תוקף בתי זיקוק, כל מה שהוא עושה זה להעלות את מחיר הנפט בעולם", אמר טראמפ למגיש רוב פינרטי, לפי הדיווח ב־NBC ניוז. "אני חושב שזו חרפה. יש הרבה מטרות אחרות". לדבריו, פגיעה בבתי זיקוק המייצרים סולר אינה משרתת את העולם.

ההתבטאויות מגיעות על רקע החרפת המחלוקת בין וושינגטון לקייב, לאחר קריסתה של הפסקת אש בתחום האנרגיה שעליה הכריז טראמפ.

הפסקת האש שהחזיקה שלושה ימים

טראמפ הכריז על ההסדר ב־11 באוקטובר, במהלך שלפי הדיווח הפתיע גורמים אוקראיניים. ואולם, רוסיה המשיכה לתקוף את רשת החשמל של אוקראינה לאחר ההכרזה, מבלי שטראמפ מתח ביקורת על התקיפות.

זלנסקי אמר לפייננשל טיימס כי אוקראינה עצרה את תקיפותיה על בתי זיקוק ברוסיה במשך שלושה ימים, לפני שהחליטה לחדש אותן. "סיימנו", אמר בהתייחסו להסדר. בהמשך דיווחו גורמים רוסיים כי כטב"מים אוקראיניים פגעו בבית זיקוק במחוז ריאזאן וגרמו לשריפה.

במקביל, טראמפ פועל להורדת מחירי הדלק לקראת בחירות אמצע הכהונה בארה"ב, שייערכו ב־3 בנובמבר. במסגרת מאמציו הגיע להסכם לרכישת סולר רוסי - מהלך שתואר בדיווח כשינוי במדיניות האמריקאית שננקטה במשך שנים. עם זאת, מומחים המוזכרים בדיווח חולקים על טענתו שלפיה התקיפות האוקראיניות הן שמובילות להתייקרות הדלק בעולם.

"הוא אומר שהוא רוצה הסדר, אבל הוא לא"

הביקורת של טראמפ לא הסתכמה בתקיפות על מתקני האנרגיה. הנשיא האמריקאי טען כי זלנסקי מעכב את המאמצים לסיים את המלחמה.

"הוא לא רוצה להגיע להסדר. הוא אומר שהוא רוצה, אבל הוא לא", אמר טראמפ. "אני חושב ששניהם באמת היו רוצים לראות את זה נגמר, אבל קשה לי יותר להתמודד עם זלנסקי מאשר עם פוטין".

טראמפ אף אמר כי כאשר יושג לבסוף הסדר, "הם לא יעשו את זה איתו", וחזר על דרישתו לקיים בחירות באוקראינה. הבחירות במדינה לא נערכו מאז הפלישה הרוסית הנרחבת ב־2022, על רקע המשטר הצבאי.

בקייב חוששים גם מפגיעה בסיוע

למחלוקת המדינית מצטרפות טענות אוקראיניות לפגיעה בתמיכה המבצעית האמריקאית. בקייב הזהירו כי הגבלות על שירות התקשורת הצבאי סטארשילד, המבוסס על סטארלינק, שיבשו את פעילות הכוחות, וכי פערים בשיתוף המודיעין הותירו אותם חשופים לתקיפות רוסיות.

גורם אמריקאי בכיר אמר ל־NBC ניוז כי הנשיא לא הורה להגביל את סטארלינק. טראמפ עצמו הכחיש שהפסיק את שיתוף המודיעין עם אוקראינה.

ביום שישי, 16 באוקטובר, הגיע זלנסקי לבריסל בניסיון לחזק את התמיכה האירופית בארצו, וכינה את המנהיגים שנפגשו שם "מנהיגים אמיתיים". בריאיון לפירס מורגן ביטא את אכזבתו מהנשיא האמריקאי: "זה כואב כשהנשיא טראמפ בוחר בצד אחד - ולא בצד שלנו".