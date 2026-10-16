ארמון עתיק התגלה על ראש הר ובתוכו מערכת חימום מפתיעה

חלק מהארמון שנתגלה ( צילום: J. Berthet and A. Guicheteau / Inrap )

על פסגת גבעה המשקיפה על עמק אוש (Ouche), כ-20 קילומטרים ממערב לעיר דיז'ון שבצרפת, חשפו ארכיאולוגים שרידים של מתחם יוצא דופן שעשוי לשנות את הבנתנו על החיים באירופה בראשית ימי הביניים. הממצאים שהתגלו באתר מונטן דה סן-לורן, סמוך לכפר מסמון שבחבל בורגונדי, מעידים כי במקום ניצב ככל הנראה מתחם ארמוני מפואר, שבו התגוררו בני משפחה עשירה ובעלת השפעה.

החפירות, בהובלת הארכיאולוג אנטואן גישטו, החלו בשנת 2019 ונמשכות גם השנה. במהלכן התברר כי היישוב שעל פסגת ההר היה גדול ומפותח בהרבה מכפי שסברו החוקרים בתחילה. במקום התגלו מבני מגורים רחבי ידיים, שרידי כנסייה נוצרית קדומה וממצאים המעידים על פעילות של בני המעמד הגבוה בין המאה החמישית למאה השמינית לספירה. אחד המבנים שנחשפו בחפירות האחרונות משתרע על שטח של כ-15 על 12 מטרים. קירותיו העבים ואיכות חומרי הבנייה שלו מעידים כי ייתכן שהייתה בו גם קומה נוספת. מדרום לכנסייה התגלה מבנה גדול נוסף, שאורכו יותר מ-20 מטרים, אך ממדיו המלאים טרם התבררו. אולם הממצא המסקרן ביותר התגלה דווקא מתחת לרצפות המבנים. הארכיאולוגים מצאו שרידים של מערכת חימום תת-רצפתית מסוג היפוקאוסט, טכנולוגיה שהתפתחה בעולם הרומי ושימשה בעיקר בבתי מרחץ ובבתי מגורים מפוארים. המערכת פעלה באמצעות הזרמת אוויר חם בחלל שמתחת לרצפה המוגבהת, ולעיתים גם דרך תעלות בקירות, וכך אפשרה לחמם את החדרים ביעילות יחסית. בין השרידים נמצאו עמודי אבן קטנים שעליהם נשענה הרצפה, חלקי צינורות קרמיקה ושברי רצפות מוגבהות. התקנת מערכת כזאת דרשה משאבים כלכליים ניכרים, ידע הנדסי ובעלי מלאכה מיומנים. לדעת החוקרים, עצם קיומה מעיד על עושרם ועל מעמדם הגבוה של האנשים שהתגוררו במקום.

חלק מהארמון שנתגלה ( צילום: J. Berthet and A. Guicheteau / Inrap )

חלק מהארמון שנתגלה ( צילום: J. Berthet and A. Guicheteau / Inrap )

מעניין במיוחד שמערכת החימום המשיכה לשמש בתקופה שבה השלטון הרומי במערב אירופה כבר קרס. הדבר מלמד כי למרות השינויים הפוליטיים הדרמטיים, חלק מהידע הטכנולוגי וממסורות הבנייה של הרומאים המשיכו להתקיים במשך דורות.

לצד המבנים המפוארים התגלתה גם כנסייה קדומה שאורכה כ-27.5 מטרים. בחפירות נמצאו יותר מ-500 שברי זכוכית, בהם עשרות שברים שככל הנראה השתייכו לחלונות המבנה, וכן שרידים של כלי תאורה וחפצי זכוכית נוספים.

הקרבה בין הכנסייה למבני המגורים מחזקת את ההשערה כי מדובר במרכז שלטוני מקומי, שבו התקיימו קשרים הדוקים בין משפחות בעלות כוח פוליטי וכלכלי לבין מוסדות הדת.

החוקרים מעריכים כי היישוב פרח בתקופה שבה חבל בורגונדי עבר משלטון הממלכה הבורגונדית לשלטון הפרנקים, שהשתלטו על האזור בשנת 534 לספירה. הממצאים ממחישים כיצד האליטות המקומיות שמרו על אורח חיים מפואר גם בתוך המציאות הפוליטית החדשה.

לפי ממצאי כלי החרס ובדיקות תיארוך באמצעות פחמן 14, היישוב היה פעיל עד ראשית המאה השמינית, ואז ככל הנראה דעך בהדרגה. החפירות במקום עדיין נמשכות, והארכיאולוגים מקווים לגלות מי היו האנשים שהתגוררו במתחם, מה היה מעמדם המדויק ומדוע ננטש לבסוף.

התגלית מציעה תמונה מורכבת יותר של התקופה המכונה לעיתים "ימי הביניים האפלים": גם לאחר נפילתה של האימפריה הרומית, היו באירופה מרכזים משגשגים שבהם המשיכו להתקיים חיי פאר, בנייה מתוחכמת ומערכות טכנולוגיות מתקדמות.