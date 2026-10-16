17 ימים בלבד לפני מותו, עלה אוזי אוסבורן לבמה בפעם האחרונה בחייו, למרות אזהרות חמורות מצד רופאיו. בריאיון חדש שפורסם היום (שישי) באתר Entertainment Weekly, חשפה רעייתו שרון אוסבורן כי שישה מומחים רפואיים המליצו לו לוותר על הופעת הפרידה, מחשש שהמאמץ יעלה לו בחייו.

"הם אמרו שזה יהרוג אותו", סיפרה שרון על האזהרה שקיבלו מהרופאים. למרות זאת, אוזי החליט שלא לבטל את ההופעה, גם כשהיה מודע היטב למצבו הבריאותי.

לדברי שרון, בעלה שהה בבית החולים במשך שבוע שלם לפני המופע. מצבו הגופני היה קשה, והוא התמודד עם מחלת פרקינסון ועם אמפיזמה, מחלת ריאות שפגעה בבריאותו.

אלא שגם לנוכח האזהרות, אוזי סירב לוותר על ההזדמנות להיפרד מהמעריצים. שרון סיפרה כי הוא אמר לה שהוא יודע שהוא גוסס, אך העדיף לקצר את הזמן שנותר לו כדי לעלות לבמה בפעם האחרונה.

המופע, שנשא את השם "Back to the Beginning", נערך באצטדיון וילה פארק באנגליה, לעיני כ-40 אלף צופים. בשל מצבו הבריאותי הופיע אוזי בישיבה, ובהמשך התאחד עם חברי ההרכב המקורי של להקת בלאק סבאת', לראשונה מאז שנת 2005.

למרות הסיכון הבריאותי, שרון מספרת כי ההופעה חוללה שינוי משמעותי במצב רוחו של בעלה. לדבריה, לאחר תקופה שבה סבל מדכדוך, הוא שב לחייך והיה מאושר מהעובדה שהצליח להשלים את המופע.

במשך 17 הימים שנותרו לו לחיות, סיפרה שרון, הוא חזר שוב ושוב על המשפט: "עשיתי את זה".

ב-22 ביולי 2025 הלך אוזי אוסבורן לעולמו בגיל 76, לאחר התקף לב ועל רקע בעיות בריאות נוספות. ההופעה בווילה פארק נותרה הופעתו האחרונה, וכעת מתברר עד כמה משמעותית הייתה ההחלטה לקיים אותה למרות המלצות הרופאים.