שן פיל עתיקה חושפת כיצד נראתה ארץ ישראל הקדומה

תגלית יוצאת דופן בצפון הארץ: שן טוחנת ענקית, שאורכה יותר מעשרה סנטימטרים, סיפקה לחוקרים הצצה נדירה לעולם קדום שנעלם. השן נמצאה באזור גשר בנות יעקב, לצד גרזני אבן וכלי חיתוך ששימשו בני אדם קדמונים.

השן השתייכה לפיל ישר-חט, Palaeoloxodon antiquus, קרוב משפחה קדום של הפילים המוכרים כיום. חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטת תל חי השתמשו בסריקות תלת-ממד, בניתוח שחיקת השן ובבדיקות כימיות של האמייל כדי לגלות מה אכל הפיל ובאיזו סביבה חי.

התוצאות העלו כי עמק החולה של אותה תקופה היה אזור שופע מים וצמחייה, ובו יערות, שטחי עשב, ביצות ונהרות. בדיקת גרגרי אבקה שהשתמרו בקרקע חשפה שרידים של קנים, ערבות, צמחי מים וצמחיית גדות.

לדברי החוקרים, הסביבה העשירה אפשרה לפילים ולבני אדם קדמונים להתקיים זה לצד זה, והפכה את האזור לתחנת מעבר חשובה במסלולי הנדידה שבין אפריקה לאירואסיה.