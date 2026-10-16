'תרופות ההרזיה הפופולריות עלולות לגרום לאובדן ראייה פתאומי'

מחקר רחב היקף שפורסם בכתב העת המדעי Annals of Internal Medicine מצא כי תרופות ממשפחת GLP-1, המשמשות לטיפול בסוכרת ולהפחתת משקל, קשורות לעלייה קלה בסיכון לפגיעה באספקת הדם לעצב הראייה.

לפי החוקרים, מדובר בכשלושה עד ארבעה מקרים נוספים לכל 10,000 מטופלים במהלך 18 חודשים. הפגיעה עלולה לגרום לטשטוש פתאומי, לאובדן חלק משדה הראייה ולעיתים לנזק קבוע.

הסיכון נמצא בעיקר בקרב גברים ובני 50 עד 65. עם זאת, החוקרים מדגישים כי המחקר מצא קשר סטטיסטי בלבד, ולא הוכיח שהתרופות עצמן גורמות לפגיעה. לדבריהם, אין מקום לבהלה, אך הופעת שינוי פתאומי בראייה מחייבת בדיקת עיניים דחופה.