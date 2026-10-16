״אם כל הפצצות״ בדרך לאיראן? התוכנית החדשה של טראמפ

ארצות הברית גיבשה תוכניות חדשות לתקיפה באיראן, ובהן אפשרות להשתמש בפצצת MOAB, המכונה ״אם כל הפצצות״. כך דיווחה CNN מפי כמה גורמים אמריקניים. לפי הדיווח, האפשרויות נועדו למקרה שהנשיא דונלד טראמפ יורה על חידוש הלחימה - אך לא דווח על החלטה להוציאן לפועל. סוכנות רויטרס ציינה כי לא הצליחה לאמת את הדיווח באופן עצמאי.

פגיעה בתשתיות - ואז יציאה מהירה?

לפי אחד המקורות ששוחחו עם CNN, טראמפ ביקש להכין תוכניות תקיפה נוספות שיכללו פגיעה נרחבת בתשתיות אנרגיה, לצד שימוש אפשרי בפצצת הענק. אותו מקור אמר כי התקיפה תתבצע לפני נסיגה של כוחות אמריקניים מאזור האחריות של פיקוד המרכז - תרחיש שעשוי לאפשר לנשיא להכריז על ניצחון ולצמצם במהירות את הנוכחות הצבאית באזור.

מקור נוסף טען כי תוכניות לפגיעה באתרי גרעין, ובהם האתר המכונה ״הר המכוש״, כוללות במפורש שימוש ב־MOAB. אפשרויות אחרות תוארו בידי אחד המקורות כ״מופע זיקוקים״ שנועד לספק לטראמפ דרך לסיים את העימות.

פצצה עצומה, אבל לא חודרת לעומק

לצד עוצמתה, סימן השאלה המרכזי הוא התאמתה למשימה. הפצצה, שמשקלה כ־9.8 טונות, אינה מיועדת לחדירה עמוקה לקרקע. גורמים ששוחחו עם CNN הטילו ספק ביכולתה להשמיד מתקנים באתר ״הר המכוש״, שלפי ההערכות מוגנים בשכבות גרניט.

״היא בהחלט לא תוכננה כראש קרב לחדירה עמוקה״, אמר אחד המקורות. עוד עלה חשש כי שימוש בה נגד תשתיות בקרבת אזורים מיושבים יסכן אזרחים בשל היקף הפיצוץ.

הבחירות מתקרבות, וההחלטה עדיין פתוחה

ברקע התוכניות נמצאות בחירות האמצע בארה״ב, שייערכו ב־3 בנובמבר. ב־8 באוקטובר כתב טראמפ כי ארצות הברית לא תתקוף באיראן לפני הבחירות, אך לא שלל תקיפה לאחריהן. לפי CNN, כמה מיועציו אמרו בשיחות פרטיות כי אינם יודעים אם זו עמדתו הסופית.

בבית הלבן סירבו להתייחס לפרטי התוכניות ומסרו כי הנשיא ״משאיר את כל האפשרויות על השולחן״ כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני. בפנטגון הדגישו כי המשרד נערך למגוון תרחישים מבצעיים.