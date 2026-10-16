'אזלו המיירטים': דיווח מדאיג מאוקראינה

אוקראינה מתמודדת עם מחסור חריף בטילים מיירטים למערכות הפטריוט שלה, שעלול להותיר אותה חשופה יותר למתקפות רוסיות. לפי דיווח ב־CNN, המבוסס על מקור המעורה בפרטים, מלאי המיירטים אזל. אותו מקור טען כי כמעט כל הטילים הבליסטיים במתקפה האחרונה לא יורטו בשל המחסור.

הדיווח מגיע בשעה שרוסיה מגבירה את התקיפות על תשתיות האנרגיה באוקראינה. עבור קייב, החשש הוא לא רק מפגיעה נוספת בתחנות כוח, אלא גם מהשלכותיה על אספקת החשמל והחימום בחודשי החורף.

האם אלה היו המיירטים האחרונים?

לפי הדיווח, חיל האוויר האוקראיני הודיע כי יירט ארבעה טילים בליסטיים במתקפה שבין שלישי לרביעי. ב־CNN העריכו כי ייתכן שבמהלך ההתגוננות נעשה שימוש במיירטי הפטריוט האחרונים שנותרו - אך אין בכך אישור רשמי להתרוקנות המלאי.

המחסור אינו חדש. הנשיא וולודימיר זלנסקי התריע בעבר על הפער בין מספר המיירטים שאוקראינה מקבלת לבין צורכי ההגנה שלה. כעת, כשמערכות האנרגיה שוב על הכוונת, המחסור מקבל משמעות דחופה במיוחד.

הלחץ על וושינגטון - והסיוע מלונדון

ברקע מתיחות עם הממשל האמריקאי סביב התקיפות האוקראיניות על מתקני נפט ברוסיה. לפי הדיווחים, בוושינגטון הזהירו מפני אפשרות להשעות רכישות נשק אמריקאי במימון אירופי - מהלך שעלול להכביד עוד יותר על חידוש מלאי המיירטים.

במקביל, דיווח מבלומברג חושף כי בריטניה שולחת לאוקראינה טילי שיוט נוספים מסוג סטורם שאדו, בלי לחשוף את מספרם. אלה נועדו לסייע בפגיעה במטרות רוסיות בעומק, אך אינם תחליף לטילי היירוט החסרים: בעוד הפטריוט נועד להגן מפני איומים מהאוויר, טילי השיוט מעניקים לקייב יכולת תקיפה.

זלנסקי ממשיך לקרוא לבעלות בריתו להאיץ את האספקה. בפנייה פומבית השבוע ביקש במפורש חבילות נוספות של מיירטי פטריוט - בזמן שהחורף המתקרב מצמצם את מרווח ההמתנה של אוקראינה.