מאסק מפנה אצבע מאשימה לטראמפ - "אחראי על הניתוק"

מי הגביל את הקשר הלווייני של הכטב"מים האוקראיניים? שיבושים בשירות סטארשילד של חברת SpaceX הציתו חילופי האשמות בין אילון מאסק לממשל האמריקני, בזמן שבאוקראינה מדווחים על פגיעה במשימות מבצעיות.

לפי גורמים אוקראיניים, ההגבלות נכנסו לתוקף ללא התרעה בלילה שבין שלישי לרביעי. אתר אקסיוס דיווח כי מסופי התקשורת התנתקו כשהכטב"מים עברו מהירות של 160 קמ"ש, ובמקרים מסוימים כבר ב־80 קמ"ש. השיבושים פגעו בין היתר בכטב"מי יירוט, המשמשים להגנה מפני כטב"מי השאהד הרוסיים.

מאסק מאשים, בוושינגטון מכחישים

בתגובה לפנייה מאוקראינה טען מאסק כי האחריות אינה בידי SpaceX. לדבריו, מערכות סטארשילד נמצאות בבעלות ובשליטת ממשלת ארצות הברית, וכל הגבלה על המהירות או השימוש נקבעת בידי הצבא האמריקני - ובסופו של דבר בידי הנשיא.

אלא שהגרסאות בוושינגטון סותרות זו את זו. שני גורמים אמריקניים וגורם מערבי שתודרכו בנושא אמרו לרויטרס כי ההוראה להאט את השירות הגיעה מתוך הבית הלבן, אך לא ציינו מי נתן אותה. מנגד, בכיר אמריקני הכחיש שהנשיא ביקש להטיל הגבלה כזו. גורמים אחרים העלו אפשרות של תקלה טכנית, ובכיר נוסף אמר לאקסיוס כי לממשל לא היה קשר למהלך.

SpaceX והפנטגון לא השיבו לבקשות התגובה של רויטרס.

החיבור חזר - הבעיה נשארה

ביום חמישי מסר מקור במשרד ההגנה האוקראיני לרויטרס כי המסופים חזרו לפעול בתנועה, אך רק עד מהירות של 160 קמ"ש. במשרד אמרו כי הם ממשיכים לברר עם הצדדים המעורבים את נסיבות ההגבלות.

מבחינת אוקראינה, חידוש השירות אינו סוף הסיפור. בקייב דורשים להסיר את מגבלת המהירות לחלוטין, בטענה שהיא פוגעת ביכולת להפעיל את כלי הטיס הדרושים להגנה מפני התקיפות הרוסיות. חיילים אוקראינים סיכמו את הבעיה בשיחה עם "קייב אינדיפנדנט": "160 קמ"ש זה לא מספיק".